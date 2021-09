Prévisions météo au Royaume-Uni : les Britanniques se préparent à une vague de chaleur plus longue due à la pression de l’Atlantique tropical | Météo | Nouvelles

La Grande-Bretagne a subi une mini vague de chaleur la semaine dernière alors que le mercure a atteint des sommets de 30 ° C dans certaines parties du pays. Et le Royaume-Uni devrait connaître un temps chaud pour la dernière semaine de septembre, selon les prévisionnistes de la BBC.

Cependant, les conditions pourraient être changeantes car malgré la persistance de la haute pression dans l’Atlantique subtropical au sud-ouest, la basse pression près de l’Islande devrait se rapprocher du Royaume-Uni.

Des crêtes anticycloniques apporteront des pauses sèches et ensoleillées entre les épisodes de pluie.

Et les températures devraient être supérieures à la moyenne.

Les perspectives de la BBC pour le 20 au 26 septembre indiquent: “La haute pression est plus susceptible de se développer en Europe de l’Est et en Scandinavie, ainsi que de persister dans l’Atlantique subtropical à notre sud-ouest.

“Cela ouvrira la porte à la basse pression près de l’Islande, la bien nommée” basse islandaise “, pour se déplacer plus près du Royaume-Uni.

“Un schéma instable et plutôt changeant devrait se poursuivre tout au long de la semaine, avec des fronts météorologiques apportant des épisodes de pluie et des journées plus fraîches tandis que des crêtes occasionnelles de haute pression mélangent les choses avec des pauses sèches et ensoleillées.”

Les systèmes dépressionnaires devraient ralentir à l’approche de l’Europe en raison de la haute pression à l’est.

Alors que les systèmes de basse pression ralentissent, des vents du sud-ouest plus chauds apporteront un peu d’air atlantique subtropical au Royaume-Uni.

“Il y aura des périodes plus fraîches derrière les fronts froids à mesure que l’air de l’Atlantique Nord arrivera du nord-ouest.”

Un modèle séparé verrait un temps ensoleillé et chaud avec des vents du sud apportant de l’air d’Espagne et de France.

Cependant, les chances de ce modèle diminuent et sont d’environ 25 %.

Les perspectives de la BBC indiquent: “Le scénario alternatif est qu’un système à haute pression puissant se construise au-dessus, s’étendant soit vers le Royaume-Uni depuis l’est, soit depuis le sud-ouest.

“Ce serait un modèle sec, largement ensoleillé et chaud, car les vents du sud amènent de l’air d’Espagne et de France.

« Le soutien à ce modèle diminue, mais il y a peut-être encore 25 % de chances. »

Le Royaume-Uni a rôti dans la chaleur de fin d’été la semaine dernière, la température la plus élevée enregistrée mardi atteignant 30,7 ° C à Gogerddan, à Dyfed, au Pays de Galles, selon le Met Office.