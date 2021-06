Prévisions météo au Royaume-Uni: les Britanniques vont cuire dans une explosion étouffante de 36 ° C – les nouveaux graphiques deviennent ROUGES | Météo | Nouvelles

Météo au Royaume-Uni: le Met Office prévoit un ciel ensoleillé à travers le pays

Le Met Office dit que juin apportera un “goût d’été” avec des températures qui devraient culminer à plus de 30 ° C (86 ° F) dans certaines parties du pays au cours des deux prochaines semaines. Les Sunseekers profiteront d’un certain nombre de petites mini vagues de chaleur après un lavage en mai, avec des conditions plus stables et sèches pour frapper le Royaume-Uni.

Les graphiques des températures maximales de Weather Outlook pour juin montrent que la plupart des régions du Royaume-Uni verront le mercure culminer entre 21C (69,8F) et 30C (86F) entre le dimanche 6 juin et le vendredi 18 juin.

Mais pendant cette période, il fera le plus chaud le mercredi 16 juin, où le mercure culminera à 36C (96,8F) à Londres et entre 26C (78,8F) et 30C (86F) dans la plupart des régions d’Angleterre.

Pendant ce temps, l’Écosse connaîtra des sommets inférieurs compris entre 18C (64,4F) et 25C (77F) ce jour-là.

Le week-end prochain sera également chaud avec des températures culminant à 30C (82,4F) à Londres et entre 21C (69,8F) et 25C (77F) dans le sud de l’Angleterre le samedi 12 juin.

Tableau des températures maximales pour le samedi 12 juin (Image : The Weather Outlook)

Pendant ce temps, les parties nord de l’Angleterre, du Pays de Galles et de l’Écosse verront des plages plus modérées comprises entre 15 (59F) et 20C (68F).

Pour le dimanche 13 juin, les températures culmineront à 27C (80,6F) dans le sud-est de l’Angleterre et entre 21C (69,8F) et 24C (75,2F) pour le reste de l’Angleterre et du Pays de Galles.

L’Écosse verra une plage plus douce de 13C (55,4F) à 19C (66,2F), selon les graphiques.

Décrivant les deux prochaines semaines, Brian Gaze, fondateur de Weather Outlook, a déclaré : « Les choses semblent assez prometteuses pour la première moitié de juin, mais il y a de la pluie dans les prévisions.

Derniers graphiques de température pour le dimanche 5 juin (Image: The Met Office)

« La première quinzaine de juin devrait apporter beaucoup de temps sec et chaud, en particulier dans le sud.

« Dans le nord et en particulier le nord-ouest, il y a un signal plus fort pour des périodes plus changeantes. »

Les prévisions à long terme du Met Office pour la période du 9 au 18 juin ont ajouté: “Les températures resteront probablement moyennes à plus chaudes que la moyenne avec un risque accru de conditions chaudes.”

À partir d’aujourd’hui, il pourrait y avoir des averses en Irlande du Nord et dans l’ouest de l’Écosse, tandis que la plupart de l’Angleterre, du Pays de Galles et de l’est de l’Écosse connaîtront de bonnes conditions.

Derniers graphiques de température pour le samedi 5 juin (Image: The Met Office)

Le prévisionniste du Met Office, Marco Petagna, a déclaré que ce serait “une assez bonne journée pour la plupart des régions” avec des températures culminant à 25C ou 26C (78,8F).

Ailleurs au Royaume-Uni, les températures devraient être de l’ordre de l’adolescence et de la vingtaine, avec des conditions généralement plus chaudes que vendredi.

Les températures devraient rester globalement similaires dimanche, avec un potentiel de 25 ° C (77 ° F) dans le sud-est de l’Angleterre, alors qu’il pourrait y avoir des averses dispersées dans certaines parties du Royaume-Uni.

Le météorologue vétéran Michael Fish a déclaré qu’une “haute pression” commençait à se former à travers le Royaume-Uni plus tard ce week-end.

Dans ses prévisions régulières, il a déclaré que le dimanche 6 juin serait “sec avec des éclaircies”.

Cela survient après des averses vendredi à East Anglia et dans le sud-est de l’Angleterre, qui ont vu les températures chuter à environ 13 ° C dans certaines régions pour la fin du semestre.

Des parapluies et des imperméables étaient nécessaires dans le Kent, où East Malling a enregistré 20,2 mm de précipitations, tandis que Shoeburyness dans l’Essex a enregistré environ 19,6 mm, selon le Met Office.

Les amateurs de course ont utilisé des sacs en plastique pour s’abriter de la pluie à Epsom, tandis que des pluies régulières ont anéanti le troisième jour du premier test entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande à Lord’s.