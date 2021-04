Prévisions météo au Royaume-Uni: les cartes à long terme montrent que la Grande-Bretagne se prélassera dans une mini-canicule de 17 ° C la semaine prochaine Météo | Nouvelles

BBC Weather: les températures vont “ chuter ” alors que les averses hivernales frappent

Alors que les restrictions relatives aux coronavirus dans toute l’Angleterre ont été assouplies, les amateurs de pub ont célébré le retour dans leur établissement préféré. Cependant, les températures devraient rester froides pour le reste de la semaine, atteignant des sommets de seulement 15 degrés d’ici le dimanche 18 avril.

Les températures s’attarderont autour de 12 ° C (53,6 ° F) le 20 avril, selon WXCharts, mais ceux qui aspirent à un temps plus chaud n’auront pas à attendre beaucoup plus longtemps.

Dès la semaine prochaine, les températures grimperont à 17 ° C (62,6 ° F) d’ici le vendredi 23 avril, alors que la Grande-Bretagne se prélassera dans une mini-vague de chaleur.

Malheureusement, la mini-vague de chaleur ne restera que pendant une courte période avant que les températures ne redescendent à 12 ° C (53,6 ° F) vers la fin du mois.

Selon les prévisions à long terme du Met Office, les températures resteront inférieures à la moyenne au début avant d’atteindre parfois légèrement au-dessus de la moyenne.

Le Royaume-Uni se prélassera dans la canicule (Image: . / WX Charts)

Ils ont déclaré: «Les températures resteront probablement égales ou légèrement inférieures à la moyenne au début, avant de se redresser parfois légèrement au-dessus de la moyenne.

«La confiance diminue après cela, mais vers la fin de cette période, il semble que les conditions stables pourraient bien revenir, avec un temps sec et clair probable.

“En général, on s’attend à ce qu’il soit plutôt chaud, bien que les températures puissent être supprimées dans les zones plus humides.”

Alors que les températures devraient baisser, WXCharts a prédit que le temps restera sec dans la plupart des régions du pays.

La météo chutera à la fin du mois d’avril (Image: WX Charts)

L’Irlande du Nord, le Pays de Galles et certaines parties de l’Écosse recevront jusqu’à 38 mm de précipitations, tandis que le reste du pays restera sec.

Pour le reste du mois, le Met Office a prédit: «La confiance reste faible pour cette période, cependant, les conditions météorologiques mixtes et à évolution lente, typiques du printemps, sont plus probables de la fin avril à mai.

«Le temps beau et sec est susceptible d’être globalement plus répandu, en particulier à la fin avril, ce signal diminuant en mai, bien que toutes les régions soient susceptibles de voir des averses ou des pluies plus longues parfois.

“Des températures probablement proches de la moyenne avec des périodes plus chaudes sont parfois possibles.”

Le Royaume-Uni s’apprête à se prélasser dans une mini-vague de chaleur (Image: .)

Du 22 au 25 avril, les températures seront à leur plus haut niveau, car le mercure pourrait rester régulièrement à 6 ° C (42,8 ° F) au-dessus de la moyenne pour cette période de l’année.

Cette mini-vague de chaleur survient alors que la neige, le grésil et les températures fraîches frappent certaines parties du Royaume-Uni ce matin.

Sur la base des enregistrements de 1981 à 2010, la moyenne britannique est de 2,3 jours de neige en avril.

C’est plus que la moyenne de novembre, qui est de 1,7 jour.

La pluie devrait frapper l’Irlande du Nord et l’Écosse (Image: Graphiques WX)

Début avril 2019, la Grande-Bretagne a été frappée par une vague de froid similaire qui a recouvert de neige une grande partie de l’Écosse et du nord de l’Angleterre.

Le Met Office rapporte «peut-être l’événement de neige d’avril le plus remarquable» survenu en 1981, lorsque la carte des îles britanniques est devenue blanche.

Le 25 avril de la même année, plus de 30 cm de neige ont été enregistrés sur les hauteurs des Pennines, dont 29 cm à Sheffield et 26 cm à Buxton.