Prévisions météo au Royaume-Uni: les rencontres sportives de samedi sont au bord du gouffre alors que des tempêtes infernales s’abattent sur la Grande-Bretagne | Météo | Nouvelles

Le Met Office a émis des avertissements météorologiques jaunes dans deux régions du Royaume-Uni: les côtes sud-est et sud de l’Angleterre ont reçu des avertissements de pluie et de vent de 13h00 à 22h00, tandis que le nord-est de l’Écosse a reçu un avertissement de pluie de 16h00 à 6h00. Dimanche. D’autres experts ont déclaré que les rencontres sportives du week-end seraient « particulièrement affectées » par le temps humide.

Jim NR Dale, météorologue principal au British Weather Service, a déclaré samedi à Express.co.uk que le sport professionnel serait affecté par de fortes pluies.

Il a déclaré: «Nous avons émis un avertissement de veille vert – ambre pour ce samedi après-midi, avec de nombreuses régions recevant de fortes pluies (10-25 mm) et le sud-est de l’Angleterre / East Anglia subissant des vents en rafales d’environ 40 mph, 50 mph le long des franges côtières.

«Nous nous attendons à voir des inondations localisées et un arbre étrange (ils sont en feuilles), mais rien d’OTT.

« Les rencontres sportives seront particulièrement impactées.

Selon les cartes WXCharts, le samedi 2 octobre apporte une énorme averse sur une grande partie du sud de l’Angleterre et du Pays de Galles.

Des précipitations allant jusqu’à 10 mm par heure devraient être observées à Cardiff, Southampton et Londres samedi à 15 heures.

Alors que la pire des pluies se dissipera pour le sud à 18 heures, le déluge écossais devrait voir des précipitations de 3 mm par heure se poursuivre tout au long de samedi et jusqu’à dimanche.

Le temps humide devrait s’éclaircir pour une grande partie du Royaume-Uni d’ici lundi, mais l’ouragan Sam a provoqué une incertitude dans les conditions météorologiques pour le Royaume-Uni.

LIRE LA SUITE: Les déchets de la BBC exposés alors qu’une pièce «consacrée aux micro-ondes» a été trouvée

M. Dale a convenu que l’ouragan Sam pourrait affecter le temps au Royaume-Uni plus tard dans la semaine à venir.

Il a ajouté : « Pendant ce temps, la catégorie 5. Sam est au milieu de l’océan et devrait bien se déplacer vers le nord-ouest du Royaume-Uni en tant que zone de basse pression profonde plus tard cette semaine à venir, permettant aux hautes pressions et aux conditions chaudes de se déplacer dans la plupart des régions, plus encore pour le sud de l’Angleterre et le sud du Pays de Galles.

BBC Weather a fait écho aux avertissements de M. Dale en déclarant: «Des épisodes de pluie et de vents forts se dirigent vers nous.

“De samedi soir à dimanche, le potentiel de vents destructeurs et perturbateurs est actuellement le plus élevé.”

A NE PAS MANQUER

Aidan Given, prévisionniste du Met Office, a également déclaré que les météorologues surveillaient les interactions de Sam avec le courant-jet du Royaume-Uni, affirmant qu’il était “particulièrement incertain” de savoir comment l’ouragan affecterait le temps.

Il a déclaré: «Il est actuellement en toute sécurité loin du Royaume-Uni, de l’autre côté de l’Atlantique.

“Cela n’a eu aucun impact direct sur les zones terrestres, mais d’ici lundi (4 octobre), il s’approchera du courant-jet, et cela pourrait faire des ravages avec le courant-jet.

“Cela pourrait, s’il interagit avec le courant-jet d’une certaine manière, mais cela pourrait ne pas du tout affecter le courant-jet.

« C’est un si petit paquet d’énergie qu’il aura un impact énorme sur le courant-jet, s’il se joint à lui.

“Cela pourrait le pousser vers le nord du Royaume-Uni, et cela signifierait que d’ici jeudi ou vendredi, une haute pression pourrait s’accumuler sur le Royaume-Uni, le rendant plus sec.

“Un autre scénario est qu’il ne touchera pas le courant-jet, ce qui signifie qu’il continuera à être humide et venteux.”