Prévisions météo au Royaume-Uni : les supporters anglais vont roussir dans la canicule du 22C aux Açores pour la finale de l’Euro – maps | Météo | Nouvelles

Dans ce qui pourrait être de bon augure pour l’équipe de Gareth Southgate, les météorologues ont prédit la même température chaude et les mêmes perspectives d’averses qui ont frappé le stade de Wembley le jour de la finale il y a 55 ans. Le météorologue du Met Office, Greg Dewhurst, a déclaré: “Je peux vous dire que le 30 juillet 1966, le temps était très similaire à ce qui est prévu pour dimanche.

“Il a atteint environ 20°C et il y a eu quelques averses autour.”

M. Dewhurst a ajouté que les fans de football qui regardaient à Wembley et à Trafalgar Square devraient se préparer au risque d’averses de pluie, lors de brèves interruptions par temps chaud.

Il a déclaré: “Nous avons pris un bon départ dans une grande partie du Royaume-Uni, mais nous verrons des épidémies de pluie se développer au Pays de Galles et dans le sud-ouest de l’Angleterre dimanche matin.

“Cette pluie se déplacera vers l’est – atteignant probablement la région de Londres vers 19 heures ou 20 heures.”

Les dernières cartes thermiques de Netweather montrent que les températures montent en flèche à travers le Royaume-Uni le jour de la finale, le dimanche 10 juillet, ce qui sera une bonne nouvelle pour les personnes prévoyant de regarder le match à l’extérieur dans leurs jardins.

Des hghs grésillants de 22C pourraient frapper le North Yorkshire, y compris Leeds et Scarborough à 15 heures.

Ailleurs, Londres Kent, Birmingham et Doncaster pourraient également cuire à 20C.

Liverpool pourrait également se prélasser au 21C, tandis que l’Essex atteindra des sommets à 19C.

“En ce qui concerne la chaleur, il y a encore de l’incertitude à ce point.

“Si le pic finit par être plus fort et s’étend plus au nord jusqu’au Royaume-Uni, alors il pourrait être encore plus chaud dans les régions du sud.”

Les prévisions météorologiques de la BBC pour demain ont ajouté que la chaleur pourrait rester, avec une “vague de chaleur” en route.

Les prévisions ont déclaré: “Jusqu’à présent, le mois de juillet a été frais et instable pour le Royaume-Uni, et cela devrait se poursuivre la semaine prochaine.

“Cependant, la haute pression devrait s’installer plus tard la semaine prochaine et rester un moment, offrant des journées plus sèches, plus ensoleillées et plus chaudes qui ressemblent un peu plus à l’été.

“Pendant ce temps, il y a une légère chance pour une vague de chaleur, mais seulement si les conditions s’alignent parfaitement.”