Prévisions météo au Royaume-Uni : les vents de l’ouragan Sam frapperont la Grande-Bretagne après des pluies torrentielles | Météo | Nouvelles

BBC Weather a déclaré que “la basse pression devrait dominer le schéma au Royaume-Uni au cours des prochaines semaines”. Octobre devrait avoir une sensation plus automnale que le temps doux connu tout au long du mois de septembre. Le temps automnal pourrait apporter près de quatre pouces de précipitations à travers le Royaume-Uni.

Un avertissement météo jaune pour la pluie a déjà été émis pour le nord-est de l’Écosse.

Le front dépressionnaire devrait apporter de fortes averses sur l’Aberdeenshire, le Morayshire et les Highlands.

BBC Weather a ajouté que les prochaines semaines verront “un temps instable avec de fortes pluies et des vents forts parfois”.

Les graphiques des précipitations totales accumulées de WXCharts montrent que le sud-ouest de l’Écosse pourrait connaître 58 et 64 mm (2,12 à 2,51 pouces) de précipitations au cours des cinq prochains jours.

Les parties nord de l’Écosse verront entre 37 et 45 mm (1,45 à 1,77 pouces).

Matt Taylor, prévisionniste de la BBC Weather, a déclaré à propos de cette semaine: “Alors que nous entrons dans la moitié de la semaine, une grande zone de basse pression provoquera de plus longues périodes de pluie et de vents forts.

“Cela va également être nettement plus frais que ce week-end.”

BBC Weather déclare que du samedi 25 septembre au dimanche 3 octobre, la Grande-Bretagne sera frappée par des précipitations devenant “parfois fortes, avec des vents forts sur la côte entraînant des jours de tempête”.

LIRE LA SUITE: Le patron des poids lourds restants accusé d’avoir déclenché la “panique” d’une pénurie d’essence

Les prévisions à long terme du Met Office pour le Royaume-Uni du mercredi 29 septembre au vendredi 8 octobre ont ajouté : « Cette période verra des conditions instables pour beaucoup avec des systèmes à basse pression traversant le Royaume-Uni.

«Cela apportera des bandes de pluie organisées, parfois fortes pour ceux du nord et de l’ouest du pays, et entrecoupées de périodes plus fraîches et pluvieuses, ainsi que de ciel parfois lumineux.

“Des conditions plus sèches et plus stables sont probables dans les parties sud et est du pays, mais il est toujours possible que des bandes de pluie et des vents forts du nord et de l’ouest s’étendent dans ces zones.”

Un front anticyclonique en Russie et dans l’Atlantique Nord provoquera une zone dépressionnaire sur le nord de l’Europe.

A NE PAS MANQUER :

Le Royaume-Uni s’engage à expulser les contrevenants aux règles de l’UE qui restent illégalement [REVEAL]

L’UE riposte en bloc pour déclencher une menace juridique dans la ligne de l’article 16 [INSIGHT]

Élections allemandes Farce : Merkel reste aux commandes pour encore SIX MOIS [REVEAL]

Ce régime météorologique devrait persister pendant la majeure partie du mois d’octobre.

Les vents violents provenant de l’ouragan Sam récemment amélioré pousseront un temps orageux sur le Royaume-Uni.

Cela fera qu’une grande partie du Royaume-Uni restera dans un schéma instable.

Cependant, les régions du sud du pays seront un peu plus sèches, où les températures tendront un peu au-dessus de la moyenne.

L’ouragan Sam pourrait se déplacer vers le sud dans la mer des Caraïbes ou sur le golfe du Mexique.

Si ce scénario se produisait à la place, cela entraînerait une zone de basse pression prolongée au-dessus du Royaume-Uni.