Prévisions météo au Royaume-Uni : l’été arrive mettant fin à l’enfer des inondations ! La vague de chaleur des Açores 28C tourbillonne | Météo | Nouvelles

Des pluies torrentielles et orageuses ont mis de grandes parties de Londres sous l’eau lundi soir, infligeant un chaos aux voyageurs aux heures de pointe qui a duré jusqu’à mardi matin. Mais une haute pression tourbillonne maintenant vers le Royaume-Uni « depuis les Açores », ce qui verra les températures augmenter en quelques jours seulement, a déclaré un prévisionniste. Mettant fin aux conditions brutales, Netweather a prévu que le Royaume-Uni pourra se prélasser dans des températures caniculaires à temps pour le week-end, avec des thermomètres pour “augmenter de jour en jour”.

En prévision de vendredi et du week-end, Ian Simpson, prévisionniste pour Netweather, a déclaré: “Avec la haute pression se déplaçant à travers le pays, une période de temps ensoleillé principalement sec devrait s’installer.

“Les températures continueront d’augmenter régulièrement au cours de la journée, de sorte que d’ici le week-end, les maximums se situeront largement entre 25C et 28C.

“Il fera plus frais près des côtes de la mer du Nord, où des nuages ​​bas peuvent parfois arriver sur le rivage, en particulier dans l’est de l’Écosse et le nord-est de l’Angleterre.

“L’anticyclone devrait également persister au début de la semaine prochaine, promettant un temps plus chaud et ensoleillé.

“Il est possible que des orages se développent vers le milieu de la semaine, mais c’est loin, et les détails sont susceptibles de changer plus tard.”

Dans ses perspectives pour jeudi à dimanche, le Met Office a déclaré: “Principalement sec avec beaucoup de soleil pour la plupart.

“Bien que souvent plus nuageux dans l’extrême nord-ouest avec peut-être parfois de la pluie.

“Très chaud à l’intérieur des terres, mais plus frais le long de certaines côtes.”

LIRE LA SUITE: Londres se rend dans le chaos alors que les inondations mettent le métro à l’arrêt

Netweather a déclaré que la crête anticyclonique viendrait de l’ouest mardi et briserait une partie des nuages ​​qui recouvraient le pays, en particulier dans le centre et l’ouest du Royaume-Uni, permettant ainsi à un ensoleillement croissant de passer.

Au fur et à mesure que cela se produira, des averses éparses se développeront, principalement sur l’ouest et le sud-ouest de l’Écosse et dans le centre et le sud de l’Angleterre, qui pourraient devenir fortes et orageuses, mais de nombreux endroits resteront secs.

Malgré les vents du nord qui soufflent sur le Royaume-Uni aujourd’hui, les températures sont restées supérieures à la moyenne pour cette période de l’année dans la plupart des régions du pays, atteignant des sommets de 23 ° C dans la plupart des régions du sud et de l’ouest de la Grande-Bretagne.

Londres et Glasgow ont vu le mercure grimper le plus haut, avec des sommets d’environ 24 ° C.

A NE PAS MANQUER

Londres est frappée par des pluies torrentielles alors que la ville est inondée – zones touchées [LATEST]

Vidéo des inondations à Londres: des voitures submergées par l’eau alors que la pluie déclenche le chaos [VIDEO]

Prévisions de canicule au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne va bouillir dans une chaleur de 82F cette semaine [FORECAST]

Mais la vague de chaleur est bien avancée alors que le système anticyclonique se rapproche de plus en plus de la Grande-Bretagne mercredi, avec des températures atteignant légèrement des sommets de 25 ° C dans la plupart des régions intérieures du pays.

Les quantités de nuages ​​seront “variables”, mais des éclaircies sont toujours prévues, en particulier au Pays de Galles et dans le sud, le centre et l’ouest de l’Angleterre.

Jeudi, l’anticyclone entrant frappera l’ouest de la Grande-Bretagne, mais “des fronts faibles et un flux du nord affecteront l’est de l’Angleterre”.

Bien qu’il soit sec, le temps sera largement frais et nuageux, avec des maximums d’environ 20 à 22C, bien que dans les régions centrales et occidentales, ce sera plus élevé entre 22C et 25C.