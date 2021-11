Prévisions météo au Royaume-Uni : Montagnes russes à venir avec un vendredi doux avant une chute de 10 degrés | Météo | Nouvelles

Selon le Met Office, certaines parties du Royaume-Uni connaîtront aujourd’hui une journée d’automne de 16 ° C avec des températures douces similaires attendues pour le vendredi 19 novembre. BBC Weather rapporte que les températures seraient bien au-dessus de la moyenne à 14-17C à travers le pays dans une mi-novembre exceptionnellement chaude.

Cependant, une baisse des températures est attendue au cours du week-end et ramènera les choses à la normale, selon un porte-parole du Met Office.

Le porte-parole a déclaré à Express.co.uk : « Il fait définitivement plus froid à l’approche de la fin du week-end et c’est ce à quoi nous nous attendons normalement pour cette période de l’année.

« Les températures douces sont plus inhabituelles.

« Il n’a certainement pas fait particulièrement froid cet automne jusqu’à présent. »

La température maximale que la Grande-Bretagne connaît généralement en novembre est de 9 ° C, le nord de l’Angleterre et l’Écosse voyant normalement 7 ° C ou 8 ° C une température diurne maximale moyenne.

Cela signifie que le 16°C qui devrait réchauffer le pays plus tard dans la journée est une anomalie, a déclaré le porte-parole du Met.

Le Met Office s’attend à ce que certaines parties du pays perdent près de 10 °C dans quelques jours.

Le porte-parole a poursuivi: «Au cours du week-end, nous verrons un flux d’air plus au nord s’établir à travers le Royaume-Uni, apportant de l’air plus froid et une sensation beaucoup plus automnale ou hivernale dans l’air.

«À certains endroits dans le Nord, vous pourriez peut-être voir une différence allant jusqu’à 10 degrés pendant la dernière partie de la semaine de travail et la fin du week-end.

« C’est hautement possible. »