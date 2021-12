Prévisions météo au Royaume-Uni : Noël blanc « probable » – La Grande-Bretagne se prépare à 10 jours de blizzards | Météo | Des nouvelles

Jim Dale, fondateur et consultant météorologique principal du British Weather Service, a déclaré que le pays serait un « champ de bataille des masses aériennes » le jour de Noël. En effet, un front polaire se trouve actuellement dans une grande partie du nord du Royaume-Uni.

À l’opposé, un système frontal atlantique d’air plus tempéré devrait arriver du sud-ouest à partir de vendredi environ, a-t-il expliqué.

L’endroit où ces deux se rencontrent – probablement au-dessus du nord de l’Angleterre – est « fortement susceptible » d’entraîner de la neige.

Et M. Dale pense qu’il y a de fortes chances que cela s’étende à des régions beaucoup plus vastes du Royaume-Uni, beaucoup voyant une « couverture de neige dickensienne » à partir du jour de Noël.

Si le front polaire se déplace vers le sud, le pays verra des quantités croissantes de gel avec des tempêtes de neige et des blizzards possibles, a-t-il averti.

« Bien qu’il y ait certainement un risque de conditions hivernales pour de nombreux endroits, d’autres résultats sont encore possibles, tels que l’air plus chaud se déplaçant à travers le Royaume-Uni apportant largement la pluie, toute neige potentielle étant limitée aux hauteurs et au grand nord. »

Le prévisionniste météo de la BBC, Aiden McGivern, a déclaré: «Il y aura beaucoup de brouillard bas, un brouillard dense jusqu’à samedi à quelques endroits et il fera froid, de plus en plus froid avec cette haute pression en charge tirant de l’air assez froid du continent proche. «

Il a déclaré à Express.co.uk : « Il y a de fortes chances le jour de Noël, en particulier au nord d’un Noël blanc.

« Nous devons nous préparer à un grand changement de temps à partir du réveillon de Noël. »

M. Dale a ajouté que ce n’était pas « coupé et sec » car il reste encore du temps avant le jour de Noël.

Son avertissement est venu alors que d’autres prévisionnistes ont dit que les températures britanniques chuteraient jusqu’à -5C (23F) à partir du jour de Noël.

WXCharts prédit que le mercure chutera considérablement au cours des prochains jours – tombant à -5C (23F) dans certaines parties de l’Écosse et du nord de l’Angleterre.

Les cartes du prévisionniste en ligne ont montré 10 jours de neige sur environ 2 cm de neige frappant le nord de l’Angleterre vendredi soir jusqu’au jour de Noël.

Cela s’étend progressivement au cours du Boxing Day – s’étendant à une grande partie du nord de l’Angleterre et de l’Écosse.

À partir du lendemain de Noël, cela se répandra dans certaines parties du nord du Pays de Galles et plus au sud dans les Midlands ainsi que dans les régions plus méridionales de l’Angleterre.

Une grande partie du reste du Royaume-Uni sera extrêmement froide – avec des températures oscillant autour de 0C (32F) – avec de vastes étendues du pays tombant en dessous de zéro.

Dan Rudman, météorologue expert du Met Office, a déclaré : « Il y a encore beaucoup d’incertitude dans les prévisions pour la période de Noël.

