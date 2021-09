in

Les Britanniques peuvent s’attendre à une flambée des températures ce week-end et grimper encore plus loin dans la mi-vingtaine la semaine prochaine alors qu’une zone de haute pression se développe au Royaume-Uni. Les dernières cartes de température maximale produites par Netweather montrent que de vastes régions du Royaume-Uni virent au rouge samedi alors que la chaleur commence à monter.

La hausse des températures devrait se poursuivre la semaine prochaine alors que le Royaume-Uni attire de l’air «subtropical» en provenance d’Europe, selon les prévisions à long terme de la BBC.

Une brise du sud devrait envoyer des panaches d’air plus chaud de France et d’Espagne sur le pays, apportant des périodes sèches et ensoleillées dans la plupart des endroits.

Ce week-end, le centre et le sud de l’Angleterre devraient connaître les conditions les plus chaudes, avec des maximums de 23 ° C, selon les dernières cartes.

Les régions du nord du Royaume-Uni peuvent s’attendre à ce que les thermomètres atteignent 22 ° C à 15 heures samedi, avec 21 ° C dans certaines parties du Pays de Galles.

En fin d’après-midi, des averses isolées devraient dériver vers l’est, les régions du nord-est étant les plus touchées.

Les averses devraient disparaître pendant la nuit et les températures devraient rester au-dessus de la moyenne dimanche après-midi, avec des maximums de 20C ou 21C pour la plupart.

Des épisodes de pluie sont prévus dans les régions du centre et de l’est d’ici la fin de l’après-midi avant de se retirer vers le nord la semaine prochaine.

Les dernières cartes météorologiques montrent que le Royaume-Uni peut s’attendre à ce que les conditions douces restent en début de semaine, avec des températures restant dans la vingtaine.

Des conditions sèches et lumineuses sont attendues pour la plupart avant que les températures ne montent en flèche d’ici le milieu de la semaine prochaine.

Les derniers graphiques de température maximale prédisent que le mercure atteindra à nouveau 23 °C le mercredi 22 septembre, avant que l’air chaud d’Europe n’envoie les cadrans des thermomètres à 24 °C dans le sud-est de l’Angleterre le jeudi 23 septembre.

L’explosion de chaleur en provenance d’Europe devrait créer une division est/ouest à travers le Royaume-Uni, les régions orientales se prélassant dans les conditions estivales.

Les prévisions à long terme de la BBC du lundi 20 septembre indiquent: «Pour la dernière semaine complète de septembre, nous nous attendons à ce qu’une haute pression se développe en Europe de l’Est ou du Nord-Est avec un autre système anticyclonique persistant dans l’Atlantique subtropical à notre sud-ouest. “

Les prévisions mettent également en garde contre une zone de basse pression islandaise qui pourrait entraîner des épisodes de pluie, avant que “des crêtes occasionnelles de haute pression ne mélangent les choses avec des pauses sèches et ensoleillées”.

Il ajoute : « Les températures auront tendance à fluctuer d’un jour à l’autre, mais se situeront juste au-dessus de la moyenne. En effet, les dépressions vont ralentir à l’approche de l’Europe, grâce aux hautes pressions à l’est.

“En ralentissant, les vents du sud-ouest plus chauds injecteront de l’air atlantique subtropical au Royaume-Uni. Des périodes plus fraîches se produiront derrière les fronts froids à mesure que l’air de l’Atlantique Nord arrivera du nord-ouest. »

Plus au sud, les Britanniques peuvent s’attendre à ce que les vents du sud poussent de l’air chaud en provenance de France et d’Espagne.

La prévision de la BBC ajoute : « Les régions du sud et de l’est auront tendance à être un peu plus sèches dans l’ensemble, tandis que les régions de l’ouest et du nord connaissent des jours de pluie plus fréquents.

«Le scénario de risque est qu’un système anticyclonique puissant se construise au-dessus de la tête, s’étendant soit vers le Royaume-Uni depuis l’est, ce qui est moins probable, soit depuis le sud-ouest, ce qui est un peu plus probable.

“Ce serait un modèle sec, largement ensoleillé et chaud, car les vents du sud amènent de l’air d’Espagne et de France.”