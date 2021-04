Prévisions météo au Royaume-Uni: Un air plus chaud saisit le pays avant le retour de l’explosion dans l’Arctique à -7 ° C – neige en route | Météo | Nouvelles

BBC Weather: Kirkwood avertit que des averses de neige frapperont certaines parties du Royaume-Uni

La Grande-Bretagne connaît actuellement une vague de froid avec une explosion d’air arctique apportant des conditions de gel et de neige dans certaines parties du pays. Les conditions se réchaufferont quelque peu jeudi et vendredi avant qu’une autre poussée d’air arctique ne les fasse chuter à nouveau au cours de la fin de semaine.

Selon XWCharts, certaines parties du centre de l’Écosse au nord d’Édimbourg et de Glasgow verront des températures de -7 ° C vers 9 heures dimanche.

Une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles connaîtra également des températures glaciales, les conditions les plus douces se trouvant dans le sud-est de la Grande-Bretagne.

Sur Twitter, le Met Office a déclaré: «Vous vous demandez pourquoi il fait si froid? Nous sommes toujours assis dans les airs de l’Arctique à travers le Royaume-Uni aujourd’hui.

«Un changement de temps plus doux arrive ce soir pour jeudi et vendredi, ce qui rapproche les températures de la moyenne.

Les températures plongeront à nouveau au cours du week-end (Image: WXCHARTS / GETTY)

Les températures de dimanche tomberont à -7 pour certaines parties de l’Écosse (Image: WXCHARTS)

«Mais cela ne dure pas longtemps car d’ici le week-end, un autre plongeon dans l’Arctique est probable.»

Le météorologue du Met Office Aidan McGivern s’attend à ce que les températures chutent alors que les nuages ​​enveloppent le Royaume-Uni jeudi.

Après quelques chutes de neige ce soir, il prédit: «Nous allons nous retrouver dans cette tranche moins froide de l’air de l’Atlantique d’ici jeudi.

«Cela va nous donner beaucoup de nuages ​​au début de jeudi, encore un potentiel de gel dans la moitié sud du Royaume-Uni, mais dans l’ensemble une journée nuageuse pour beaucoup.

La Grande-Bretagne connaîtra un temps plus chaud jeudi et vendredi (Image: WXCHARTS)

«Une journée pluvieuse et venteuse dans l’extrême nord et le nord-ouest de l’Écosse, des coups de vent autour des côtes exposées, des flambées de pluie.

«Ailleurs, la pluie est plus pluvieuse dans la nature, principalement dans le nord et l’ouest, et les températures atteignant les hauteurs vertigineuses de 12 ° C dans l’est de l’Angleterre et le nord-est de l’Écosse.»

Cependant, une autre zone de vent arctique soufflera sur la Grande-Bretagne à partir de vendredi soir, devenant plus intense au cours du week-end.

M. McGivern prévoit: «Une autre explosion dans l’Arctique pour terminer la semaine.

« D’ici le week-end, un autre plongeon dans l’Arctique est probable » (Image: WXCHARTS)

La neige est tombée sur des plaques de Grande-Bretagne mercredi (Image: GETTY)

«Cela va apporter une vague de pluie alors que nous commençons vendredi à nous déplacer vers le sud à travers l’Angleterre et le Pays de Galles, étouffant, puis cela ouvre la porte à un temps plus hivernal.

«Des averses de neige et de grêle poussent vers le sud à travers l’Écosse, atteignant l’Irlande du Nord plus tard et des températures de nouveau bien inférieures à la moyenne.

«Chiffres du milieu célibataires dans le nord, 10-13 [degrees] plus au sud où il pleut principalement et il est en grande partie sec dans l’extrême sud.

Alors que les températures chutent à nouveau au cours du week-end, de la neige est probable sur les régions du nord de la Grande-Bretagne.

Le sud restera un peu plus chaud et devrait voir de la pluie pendant cette période.

M. McGivern a commenté: «L’air arctique revenant vendredi de l’extrême-nord et, à l’exception du sud de l’Angleterre et du sud du Pays de Galles, une grande partie du Royaume-Uni est dans l’air qui est à nouveau assez froid pour que la neige tombe. du ciel.

«Cependant, toutes les averses hivernales seront de nature pluvieuse et donc pour le nord de l’Angleterre, l’Écosse et l’Irlande du Nord, samedi ressemble à une journée ensoleillée et de neige ou de grêle.

« L’air arctique reviendra vendredi de l’extrême nord » (Image: GETTY)

«Plus au sud, dans une grande partie du reste de l’Angleterre et au Pays de Galles, il y a beaucoup de couverture nuageuse et des pluies persistantes pour East Anglia et le sud-est.

«Il va faire froid sous ce ciel gris et cette pluie persistante, le meilleur de toute luminosité vers le nord-ouest.

«Et alors que nous nous dirigeons vers samedi soir, un autre front météorologique vient du nord-ouest, mais il vient en plus de la haute pression qui s’étend à travers le Royaume-Uni et, par conséquent, beaucoup de beau temps jusqu’à dimanche, une journée sèche et lumineuse pour beaucoup. . »