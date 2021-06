Prévisions météo au Royaume-Uni : un “cercle de malheur” va battre la Grande-Bretagne en quelques jours – Le système atlantique va frapper | Météo | Nouvelles

Les dernières cartes météorologiques montrent une énorme zone de basse pression entourant le Royaume-Uni vendredi, entraînant la probabilité de fortes pluies. Écrivant sur Twitter, Brian Gaze de The Weather Outlook a déclaré: “GFS06z montre le cercle vert de malheur rendant visite au Royaume-Uni plus tard cette semaine. Met en évidence un degré d’incertitude même dans les perspectives à relativement court terme.”

M. Gaze a déclaré à Express.co.uk: “Le graphique montre une zone de basse pression pendant cette période vendredi.

“Cela indique une probabilité de fortes pluies ou d’averses pendant cette période.

“Il pourrait y avoir de fortes averses orageuses – sur la base de ce modèle de course.”

Se référant aux conditions du moment, M. Gaze a déclaré qu’il y avait actuellement un “mouvement lent” à travers le Royaume-Uni avec “une haute pression centrée trop à l’ouest pour garder les choses au sec”.

Il a ajouté que cela laissait le Royaume-Uni ouvert à la basse pression qui a déclenché de fortes pluies ces derniers jours.

Le météorologue du Met Office, Aidan McGivern, a averti qu’il y a actuellement deux à trois jours de nuages ​​et de pluie suspendus au-dessus de l’Atlantique.

Mardi, le Royaume-Uni pourrait échapper à une grande partie des pluies torrentielles observées ces derniers jours, car les températures restent chaudes, avec des maximums de 21 ° C à la frontière du Pays de Galles et de l’Angleterre et 20 ° C à Londres.

Cependant, l’expert du Met Office a averti : “Mais voici la météo atlantique changeante dont je parlais.

Il a ajouté: “Cela apportera un temps plus instable plus largement vendredi.

“Il y aura un temps plus humide vendredi dans le centre et le sud de l’Écosse, en Irlande du Nord.

“Cette pluie pousse ensuite dans le nord et l’ouest de l’Angleterre, ainsi qu’au Pays de Galles, avec beaucoup de couverture nuageuse pour créer une journée morne et humide à certains endroits.

“Plus lumineux dans le sud-est, mais ici, nous pourrions voir de fortes averses se développer, encore une fois en fonction de la nature exacte de ce courant-jet.”

Le Weather Outlook a décrit les prévisions pour la semaine à venir comme “modifiables”, la pluie dominant et se propageant dans tout le pays alors que les espoirs d’un été britannique soutenu continuent de s’estomper.

Pour mardi, le prévisionniste a déclaré que les pluies averses dans les comtés du sud disparaîtraient “régulièrement”, bien qu’elles puissent “s’attarder” dans les régions de l’extrême sud-est, avec des épidémies de pluie se propageant vers le nord-ouest plus tard dans la journée.

Une bande de pluie dans le nord-ouest devrait pousser lentement vers le sud-est mercredi et devenir de plus en plus inégale tout au long de la journée, avec l’avertissement de The Weather Outlook: “Il pourrait encore y avoir des rafales plus lourdes dans le nord-ouest de l’Angleterre, l’Irlande du Nord et le nord du Pays de Galles.”

Les conditions devraient s’améliorer dans le sud et l’est, avec un temps sec et “des quantités variables de nuages ​​et de soleil” et “une sensation de chaleur au soleil”.

Mais The Weather Outlook a fourni des prévisions instables à partir de jeudi et jusqu’au week-end, avec un mélange de conditions chaudes mélangées à des périodes de pluie prolongées.

Le prévisionniste a déclaré: “Jeudi, vendredi, samedi, dimanche : modifiable.

“Dans les périodes sèches et lumineuses, il fera assez chaud.

“Cependant, toutes les régions pourraient avoir des averses ou des périodes de pluie plus longues.”