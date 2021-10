Prévisions météo au Royaume-Uni : un graphique d’horreur montre le Royaume-Uni battu par SEPT jours de pluie – carte | Météo | Nouvelles

Les prévisionnistes disent qu’une zone de basse pression prendra en charge le système météorologique du Royaume-Uni et devrait apporter de fortes pluies et des vents violents au cours des sept jours précédant Halloween. Un avertissement météo jaune pour la pluie a été émis pour une grande partie de l’Écosse, l’ouest devant être le plus touché.

L’alerte jaune «être conscient» du Met Office est en place tout au long de la journée.

On s’attend à ce que 20 à 40 mm (0,78-1,57 pouces) de pluie tombent, avec jusqu’à 70 à 90 mm (2,75-3,54 pouces) sur un terrain plus élevé.

Le Met Office indique que les épidémies de pluie à travers l’Angleterre deviendront légères et inégales dimanche soir et que les averses diurnes se poursuivront dans les régions de l’ouest.

Au cours de la nuit, il y aura des averses et des épidémies de pluie se poursuivront dans le nord et l’ouest de la Grande-Bretagne et il y aura également des averses pour le sud-est de l’Angleterre pendant un certain temps.

Lundi, des averses précoces devraient bientôt disparaître du sud-est de l’Angleterre.

Le temps sera alors principalement sec et lumineux pendant la journée avec des éclaircies et une couverture nuageuse variable.

Des averses éparses se développeront et elles seront localement fortes dans les régions occidentales.

Pendant ce temps, mardi sera principalement terne avec un ciel nuageux et la pluie se répandra sur l’Irlande du Nord, l’Écosse et certaines parties du nord de l’Angleterre et du Pays de Galles.

LIRE LA SUITE: Rishi Sunak annule Sturgeon et donne de l’argent à ‘Union’ à l’Ecosse

Les graphiques montrent également que la ceinture centrale et le sud-ouest de l’Écosse connaîtront entre 40 et 45 mm (1,57 à 1,77 mm) de précipitations au cours des sept prochains jours.

Paul Michaelwaite, prévisionniste de Netweather, a déclaré à propos de cette semaine: «Le nord et l’ouest verront plus de temps plus humide et plus venteux, tandis que ceux plus au sud-est verront plus de conditions sèches.

« La raison de la scission est que, pour le moment, les dépressions vont se rapprocher du nord du pays, permettant à ceux qui sont plus au sud et à l’est de profiter d’un peu plus d’abris et d’une plus grande proximité avec les hautes pressions sur le continent.

« Une configuration très similaire est susceptible de persister tout au long de la semaine à venir, mais avec une basse pression renforçant lentement son influence dans le sud.

«Ensuite, d’ici le week-end prochain et début novembre, il semble probable que ceux qui sont plus au sud participeront plus souvent à l’action humide et venteuse.

« Après le bref coup de froid, qui a vu de la neige affecter les hauteurs du nord de la Grande-Bretagne vendredi, il n’y a aucun signe de froid au cours des prochains jours. »