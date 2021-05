Prévisions météo au Royaume-Uni: un panache africain brûlant à 24 ° C balayant le sud de la Grande-Bretagne | Météo | Nouvelles

BBC Weather: L’Europe prévoit un mélange de soleil et de tempêtes

La haute pression devrait pénétrer en Europe centrale à la fin du mois de mai et au début du mois de juin, ce qui pourrait envoyer de l’air chaud africain vers le Royaume-Uni. Brian Gaze, un prévisionniste de Weather Outlook, a partagé un graphique de température à long terme, qui montrait des nuances orange et rouge d’air chaud poussant vers le sud de l’Angleterre le mercredi 26 mai. fin mai.”

Londres, Surrey et Kent dans le sud-est de l’Angleterre pourraient être sur le point de brûler au cours de la dernière semaine de mai, alors que les sommets de 24 ° C ont atteint mardi 25, les derniers graphiques de température de Net Weather Show.

Buckley et Wrexham dans le nord du Pays de Galles pourraient également se prélasser en 24 ° C le même jour, tandis que Bristol et Manchester voient le 23 ° C.

Le nord-est de l’Angleterre, y compris Newcastle et York, pourrait être touché par le 21C.

M. Gaze a prédit que les températures pourraient commencer à augmenter dans les régions du sud et de l’est à partir du milieu de la semaine prochaine, à l’approche de la fin du mois de mai.

Prévisions météo au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne se prépare à une hausse des températures (Image: NETWEATHER / WXCHARTS)

Il a écrit sur son site Web: “Au milieu de la semaine, il y a la possibilité de conditions plus sèches et plus chaudes dans les comtés du sud et de l’est pendant un certain temps. Le nord et l’ouest restent pluvieux.”

Le prévisionniste a également déclaré que “des journées très chaudes sont possibles” au cours de la dernière semaine du mois.

M. Gaze a déclaré: “Au début, une période plus sèche et plus stable peut se développer pendant plusieurs jours.

«Dans le sud, il pourrait devenir assez chaud. Plus tard, une transition vers un temps plus changeant est favorisée.

Prévisions météo au Royaume-Uni: les graphiques montraient de l’air chaud se dirigeant vers le Royaume-Uni (Image: WEATHER OUTLOOK)

«Les pluies et les températures deviennent proches de la norme pour la seconde quinzaine de mai.

“Par conséquent, certaines journées chaudes ou même très chaudes sont possibles. Cependant, il n’y a pas de signal pour des conditions plus généralement stables.”

Les prévisionnistes de Net Weather s’attendaient également à «un avant-goût de l’été» d’ici le vendredi 28 mai.

Le site Web a déclaré: «Peut-être brièvement plus fin et assez chaud, puis probablement plus frais et instable à nouveau avec des averses.

Prévisions météo au Royaume-Uni: les températures pourraient grimper à 24 ° C à la fin du mois de mai (Image: MÉTÉO NET)

“Quelques nuits fraîches supplémentaires possibles. Une image de temps de plus en plus fine, ensoleillée et plus chaude est indiquée vers la fin de cette période, en particulier dans le Nord et l’Ouest.

«Entre le samedi 22 et le vendredi 28 mai, un avant-goût de l’été pour la plupart et devenant probablement très chaud voire très chaud.

«Un intervalle orageux humide est possible plus tard, principalement dans le sud, donnant des averses torrentielles localisées.

“Probablement une période principalement sèche dans le nord et l’ouest, mais des averses et des tempêtes aléatoires et des tempêtes probablement surtout dans le sud et l’est.”

Prévisions météo au Royaume-Uni: les régions du sud devraient connaître les températures les plus chaudes (Image: WXCHARTS)

Les prévisions à long terme de la BBC entre le lundi 24 mai et le dimanche 6 juin ont déclaré que les prévisions de son modèle informatique étaient encore “médiocres” pour la fin mai, ce qui signifie qu’il est encore trop tôt pour garantir les conditions météorologiques exactes.

Cependant, son scénario le plus probable jusqu’à présent pourrait potentiellement voir une haute pression se déplacer vers l’Europe centrale et pousser l’air chaud africain vers le Royaume-Uni depuis le sud.

Selon les prévisions: “Pour la fin mai et début juin, la confiance est un peu plus faible, en particulier pour les températures.

«Les compétences de prévision des modèles informatiques sont très faibles pour le moment en raison des modèles aux prises avec des pressions élevées en Europe du Nord.

Prévisions météo au Royaume-Uni: l’air chaud pourrait arriver d’Afrique (Image: WXCHARTS)

«Nous nous attendons également à voir des systèmes dépressionnaires forts occasionnels venir de l’Atlantique.

“Celles-ci apporteront des sorts plus humides et plus venteux avec une chance pour un peu de chaleur aussi.

«Nous nous appuyons davantage sur nos analogues historiques pour cette fourchette de prévisions.

«C’est là que nous examinons les années précédentes avec des conditions météorologiques à grande échelle similaires à ce que nous voyons cette année.

Prévisions météo au Royaume-Uni: la fin du mois de mai devrait voir des conditions sèches et plus chaudes (Image: WXCHARTS)

«Les années 2001, 2012 et 1996 se sont avérées utiles, 2012 et 2001 étant fraîches et humides, tandis que 1996 a été marquée par une brève vague de chaleur début juin.

“1996 met en évidence notre principal scénario de risque, à savoir que la haute pression se déplace vers l’Europe centrale et envoie de l’air chaud africain au Royaume-Uni depuis le sud.

«Cela pourrait entraîner des températures bien supérieures à la moyenne pendant plusieurs jours.

“Il y a peut-être 35 pour cent de chances que cela se développe au début de juin.”

Prévisions météo au Royaume-Uni: la haute pression pourrait faire monter les températures dans le sud (Image: WXCHARTS)

Les prévisions mensuelles du Met Office prévoyaient également «un temps sec et un ensoleillement» à la fin du mois.

Les prévisions entre le jeudi 27 mai et le jeudi 10 juin indiquaient: «La confiance est faible pour ces perspectives, comme cela est typique de la fin du printemps et du début de l’été.

“Cependant, peut-être une tendance à des conditions plutôt plus stables alors que nous entrons au début de juin avec plus de temps sec et de soleil.

“Avec cela, nous sommes susceptibles de voir une reprise de la température aussi, bien qu’à ce stade, il n’y ait pas de signal fort pour un temps très chaud.”