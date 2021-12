Prévisions météo au Royaume-Uni : une bombe à neige de janvier va faire exploser le Royaume-Uni avec 10 pouces | Météo | Des nouvelles

Selon les derniers WX Charts, de fortes chutes de neige devraient tomber d’ici minuit le 12 janvier. Jusqu’à 10 pouces de neige (27 cm) souffleront dans le nord de l’Angleterre, y compris à Newcastle et Northumberland. L’Écosse et les Highlands verront également jusqu’à cinq pouces de neige tomber alors que les températures chuteront également en dessous de zéro.

Manchester devrait voir environ 3 cm, le Pays de Galles et les Midlands ne voyant tomber que 1 cm de neige.

Londres et le sud-est devraient rester sans neige d’ici la mi-janvier.

Les graphiques prévoyaient que la neige continuerait début janvier, avec une chute de 11 pouces d’ici 6 heures du matin le 14 janvier dans les Highlands écossais.

Seuls Édimbourg et Cumbria continueront de connaître de brèves périodes de neige avec 4 cm attendus à Manchester.

Tony Zartman, météorologue d’Accuweather, a déclaré à Express.co.uk : « Le modèle météorologique semble être quelque peu actif, ce qui entraîne des périodes instables, qui peuvent parfois entraîner de la pluie et des vents forts.

« La plus grande chance de neige se trouvera dans les hautes terres d’Écosse et du nord de l’Europe. »

Le prévisionniste d’Exacta Weather, James Madden, a déclaré au Mirror: « De nouvelles chutes de neige sont probables, en particulier au cours de la première moitié de janvier. »

Les températures d’ici midi le 5 janvier devraient avoisiner -4 °C dans les Highlands écossais.

M. Zartman a poursuivi: « En moyenne pour le mois de janvier, les températures devraient être proches de supérieures.

« Cependant, cela ne signifie pas qu’il ne peut pas y avoir de périodes plus froides à certains moments. »

Les prévisions à long terme du Met Office ont déclaré : « Des conditions plus froides avec des épidémies hivernales devraient se poursuivre pendant la première moitié de la semaine.

« Au-delà de la période en milieu de semaine, des conditions changeantes avec des vents d’ouest sont susceptibles de se propager à travers le Royaume-Uni.

« Les épisodes de pluie seront accompagnés de conditions plus douces ; celles-ci seront probablement entrecoupées d’averses et de températures moyennes plus proches.

« Pendant cette période, les conditions les plus instables seront très probablement vers le nord-ouest et les plus stables vers le sud-est. »

Les bookmakers ont suggéré que le mois prochain pourrait être l’un des mois de janvier les plus froids jamais enregistrés.