Prévisions météo au Royaume-Uni : une chaleur torride de 25 °C va frapper en quelques jours – le graphique montre une frappe aérienne torride | Météo | Nouvelles

Vendredi, le mercure montera en flèche pour apporter une autre explosion de chaleur au Royaume-Uni, la région de Londres devant être la plus chaude. Manchester ne sera pas loin sur 24°C tandis que les températures oscilleront au début des années 20 dans les Midlands et le sud de l’Angleterre.

Selon les météorologues de WXCharts, le Pays de Galles est en passe d’être légèrement plus frais avec des températures allant de la fin de l’adolescence au début de la vingtaine.

L’Écosse connaîtra des conditions similaires tandis que les températures en Irlande du Nord atteindront 21°C.

L’explosion de chaleur s’atténuera légèrement à l’approche du premier week-end de juillet, les températures à Londres tombant à environ 20 ° C.

Dans l’ensemble, le Royaume-Uni connaîtra des conditions plus fraîches et dimanche, la température la plus élevée sera de 21 ° C dans le Yorkshire.

Dans ses prévisions à long terme pour les deux premières semaines de juillet, le Met Office a déclaré qu’il y aurait des éclaircies mais aussi de la pluie et des averses.

Ils ont dit : « Des températures généralement plutôt chaudes ou localement très chaudes dans les zones les plus ensoleillées.

Les experts météorologiques ont déclaré que la pluie se produira très probablement dans la moitié sud du Royaume-Uni “avec des régions du nord et de l’est susceptibles de connaître le meilleur de tout temps beau et sec”.

Mais malgré les averses, le Met Office a déclaré que “les températures seront probablement supérieures à la normale” pour début juillet.

“Vendredi, les zones orientales deviendront nuageuses, avec un risque de bruine tôt.

“Il deviendra ensoleillé partout dans l’après-midi.”

La vague de chaleur attendue vendredi interviendra après que les Britanniques aient connu une vague de chaleur au début de l’été.

Les plages et les parcs regorgeaient de familles affamées de soleil alors que les restrictions de verrouillage étaient assouplies.

Après un mois de mai gris et humide, les conditions de type méditerranéen ont été bien accueillies par beaucoup.

Le Met Office a déclaré que la seconde moitié de juillet serait probablement “fine et sèche”, mais n’a pas prédit une autre explosion chaude.

Mais la BBC a déclaré que “la haute pression pourrait se développer plus fortement à proximité des îles britanniques et produire des conditions plus sèches et plus chaudes assez largement”.

Ils ont déclaré que certaines évolutions des modèles informatiques suggèrent qu’une forte pression anticyclonique se formera “au-dessus et autour de la Scandinavie jusqu’à la mi-juillet, ce qui serait un modèle très chaud avec des chances de développement de vagues de chaleur”.

Ils ont ajouté: “Cela semble un risque extérieur pour le moment, car les modèles ont fréquemment représenté ce positionnement à haute pression au printemps et au début de l’été.”