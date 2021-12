Prévisions météo au Royaume-Uni : une énorme tempête menace la Grande-Bretagne pour le réveillon du Nouvel An – nouvelles cartes | Météo | Des nouvelles

Met Office : prévisions météo pour le lendemain de Noël

Les graphiques et les cartes montrent que la semaine à venir continue de conditions « instables », avec des vents et des pluies frappant une grande partie de la Grande-Bretagne à l’approche de 2022. Cependant, de nouveaux graphiques montrent qu’une tempête atlantique s’accumule et traverse le nord de la Grande-Bretagne d’ici le réveillon du Nouvel An.

Après un Noël blanc pour une grande partie de l’Écosse et du nord de l’Angleterre, les conditions devraient être divisées pour le début de la dernière semaine de 2021, le nord connaissant des conditions plus froides et le sud bénéficiant de températures plus chaudes.

Cependant, selon les cartes de WXCharts, d’ici le 29 décembre, des fronts occidentaux de pluie et de vent frapperont la Grande-Bretagne.

Une grande partie du Royaume-Uni devrait être frappée par le front météorologique, mais la plus touchée sera la côte ouest de l’Écosse ainsi que le nord de l’Angleterre et du Pays de Galles, avec 34 mm de pluie tombant au sud de Port William.

Mercredi à 9 heures du matin, des précipitations allant jusqu’à 5 mm par heure se déplaceront vers l’est sur le Royaume-Uni, s’étendant sur l’Irlande du Nord ainsi que sur une grande partie des Midlands et du Pays de Galles.

Le temps de mercredi devrait être clair pour l’Angleterre d’ici midi, mais l’Écosse devrait tremper pour le reste du 29 décembre.

Météo au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne devrait voir une tempête arriver pour le réveillon du Nouvel An (Image: WXCHARTS)

Météo au Royaume-Uni: le 29 décembre, des fronts occidentaux de pluie et de vent frapperont la Grande-Bretagne (Image: WXCHARTS)

Après un jeudi relativement calme, le vendredi 31 décembre voit les systèmes de pression former un cyclone de pluie dans l’Atlantique.

Alors qu’elle atteint 6 heures du matin le soir du Nouvel An, la tempête commence à pousser vers le nord-est, répandant des pluies allant jusqu’à 1 mm par heure sur certaines parties de l’Irlande du Nord et causant des ravages en Écosse, avec 3 cm de neige sur Inverness et Wick.

Le 31 janvier à midi, la tempête s’abat sur l’Écosse dans son intégralité, avec 5 mm de pluie sur la majeure partie du pays à l’exception d’Édimbourg.

Cependant, à 18 heures, le pire de la tempête sera passé sur l’Écosse, avec des chutes de neige dans les régions les plus élevées du pays et de faibles précipitations à Aberdeen jusqu’à la fin de 2021.

Les conditions dans le reste du Royaume-Uni devraient rester sèches, mais vives à 8 ° C.

Météo au Royaume-Uni : les systèmes de pression forment un cyclone de pluie dans l’Atlantique le soir du Nouvel An (Image : WXCHARTS)

Météo au Royaume-Uni : des pluies allant jusqu’à 1 mm par heure causeront des ravages en Écosse (Image : WXCHARTS)

Paul Michaelwaite, de Netweather.tv, a déclaré cependant que « le temps plus clément prend le dessus » après un Noël glacial.

Il a déclaré: «Les températures seront contrastées du nord au sud, le nord de l’Angleterre vers le nord se débattant dans des chiffres faibles tandis que le sud de l’Angleterre atteindra 10-12c.

« Une basse pression traversera ensuite le pays mardi, ce sera donc une autre journée instable et désordonnée avec des averses ou de plus longues périodes de pluie possibles à peu près de toute façon.

« Cependant, ils devraient se détendre au cours de l’après-midi. Ensuite, le thème se poursuit pendant le reste de la semaine et à l’approche du Nouvel An.

« Il restera doux avec des températures atteignant un pic jusqu’à l’adolescence, mais il y aura de fréquentes bandes de pluie ou d’averses venant de l’Atlantique. »

Météo au Royaume-Uni : à 18 h 00, la neige tombera sur les parties les plus élevées de l’Écosse (Image : WXCHARTS)

Le Met Office a déclaré dans ses prévisions à long terme pour le jour de l’An au 9 janvier, que les systèmes météorologiques de l’Atlantique continueront d’arriver de l’ouest, apportant « un temps instable ».

Ils ont déclaré: «Pour commencer, tout va bien avec des périodes plus lumineuses probables pour certains une fois que la pluie se sera dissipée vers l’est. D’autres pluies arrivent plus tard dans l’ouest et le sud-ouest.

« À l’approche de janvier, de nouvelles averses ou de plus longues périodes de pluie de l’ouest sont possibles, entraînant peut-être de fortes pluies sur les collines de l’ouest. Des périodes plus sèches, plus lumineuses et plus froides peuvent parfois se développer entre les pluies, avec des épisodes d’averses encore possibles.

« Les conditions les plus sèches sont principalement confinées dans le sud-est. Durant cette période, le temps sera plutôt venteux avec de possibles coups de vent côtiers à l’ouest.

« Les températures sont probablement douces ou très douces. Une éventuelle brève période de stabilisation peut se développer vers la toute fin de la période. »

Météo au Royaume-Uni : le reste du Royaume-Uni devrait rester au sec pendant le Nouvel An (Image : WXCHARTS)

Les prévisions à long terme de BBC Weather indiquent également que le temps sera «modifiable avec des jours meilleurs».

Ils ont déclaré: «La semaine prochaine, la haute pression est favorisée par rapport à la péninsule ibérique, la trajectoire de la tempête atlantique affectant le Royaume-Uni. La tendance au début de la semaine prochaine sera variable alors qu’une série de fronts se déplaceront à travers le pays.

« Plus tard dans la semaine, les choses restent actives alors que de nouveaux creux affectent le pays. Mardi et jeudi s’annoncent particulièrement humides pour toutes les régions du pays. Il y aura quelques pauses sous la pluie au fur et à mesure que des crêtes transitoires se déplaceront.

« En ce moment, ces jours plus secs sont le lundi et le vendredi. Températures autour de 1 à 2 °C au-dessus de la moyenne, mais en hausse de 4 à 5 °C au-dessus de la normale en milieu de semaine.

« Une autre bande de pluie pourrait se déplacer à travers le pays le jour du Nouvel An, mais pour le moment, il semble qu’elle pourrait principalement avoir un impact sur l’Écosse. »