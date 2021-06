Prévisions météo au Royaume-Uni : une explosion de 30 °C aux Bermudes fait bouillir la Grande-Bretagne alors que la canicule fait grésiller la nation | Météo | Nouvelles

in

La haute pression du territoire britannique d’outre-mer dans l’océan Atlantique Nord a déjà provoqué des températures torrides dans tout le pays cette semaine après de longues périodes de pluie. Et il pourrait y en avoir plus à venir, car Tony Zartman, météorologue chez AccuWeather, a prédit que de nouveaux airs chauds en provenance des Bermudes balayeraient également le Royaume-Uni ce week-end. Il a ajouté que cette chaleur pourrait faire monter les températures à 30 ° C dans de nombreuses régions à partir du lundi 14 juin.

Il a déclaré à Express.co.uk: “Le temps plus chaud que la normale cette semaine était dû à la haute pression qui s’étendait du nord-est des Bermudes au Royaume-Uni.

“Il semble qu’il fera très chaud plus tard ce week-end et lundi.

“Encore une fois, l’anticyclone se déplacera des Bermudes et se développera d’est en nord-est à travers l’Atlantique jusqu’au Royaume-Uni et en France ce week-end et jusqu’à lundi.

“Bien qu’il semble très chaud et que quelques endroits atteignent 30 ° C, la plupart des endroits du sud de l’Angleterre semblent rester en dessous de 30 ° C dans la plage 25-28 ° C.”

À l’heure actuelle, les dernières cartes thermiques de NetWeather montrent des températures avoisinant les 30 °C alors qu’elles atteignent une température étouffante de 28 °C à Londres et dans le Kent lundi.

Essex, Southampton et Portsmouth pourraient également se prélasser à 25 ° C le même jour, car l’air chaud s’attarde dans le sud et le sud-est de l’Angleterre.

Birmingham, Doncaster et Scarborough pouvaient également voir 21C.

Mais les régions du nord, y compris Cumbria et Newcastle, pourraient être légèrement plus fraîches à 16 ° C au début de la semaine prochaine.

Les prévisions météorologiques à long terme de BBC Weather entre le mercredi 9 juin et le dimanche 13 juin, un air tropical plus chaud devrait arriver au cours des prochains jours à mesure que la haute pression s’accumule.

Les prévisions ont déclaré: “La première moitié de juin s’annonce largement sèche et chaude, contrairement à certaines des prévisions de fin mai.

“Cela est dû à une crête de haute pression plus forte s’étendant en Europe centrale depuis les Açores, alimentant l’air tropical plus chaud au Royaume-Uni.

“Ce week-end, la haute pression semble augmenter au-dessus de nos têtes, nous donnant quelques jours chauds, ensoleillés et en grande partie secs.

“Un temps plus sec et plus chaud persistera probablement la semaine prochaine.”

Le Met Office a ajouté qu’une “période très chaude” pourrait faire cuire la nation en juin, avant que l’air plus frais ne revienne.

Les prévisions entre le mardi 15 juin et le jeudi 24 juin indiquaient: “La haute pression dans la majorité du Royaume-Uni semble prête à apporter beaucoup de temps sec et stable au début.

“Des températures largement supérieures à la moyenne dans le sud et des températures plus proches de la moyenne dans le nord.

“Cependant, de nouveaux nuages ​​et des épidémies de pluie arrivant rapidement dans l’extrême ouest et le nord-ouest, associés à une autre vague d’air plus chaud, balayeront le sud-est.

“Cela introduira des conditions plus fraîches et plus pluvieuses dans tout le pays au cours de la dernière partie de la semaine prochaine. Il y a une possibilité d’une période de conditions très chaudes.

“Des pluies orageuses, arrivant dans le sud en milieu de semaine, en particulier dans le sud-est avant l’arrivée des conditions plus fraîches. Les températures reviendront probablement à près de la moyenne d’ici la fin de la période.”