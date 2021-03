Prévisions météo au Royaume-Uni: «Une profondeur de froid insensée» pour mettre fin à la chaleur printanière alors que -12 ° C pour faire exploser le sud | Météo | Nouvelles

L’animatrice du petit-déjeuner de la BBC, Rachel Burden, a prédit que le Royaume-Uni serait frappé par une « mini-vague de chaleur » cette semaine. Les prévisionnistes du Met Office ont également déclaré que le sud-est de l’Angleterre pourrait voir les températures grimper à 24 ° C mardi. Le météorologue en chef Andy Page a déclaré: « Dans les régions abritées du centre et du sud du Royaume-Uni, les conditions météorologiques seront beaucoup plus calmes avec des températures qui grimperont sous le soleil de mars jusqu’à des sommets dans les basses 20, avec une possibilité de 24,0 C dans le sud-est de l’Angleterre d’ici mardi. » Mais Brian Gaze, prévisionniste à Weather Outlook, a averti que les températures chaudes pourraient être de courte durée en partageant une carte suggérant -12 ° C pour frapper Kent dans le sud de l’Angleterre le mardi 6 avril.

Il a écrit sur Twitter: « Une profondeur de froid insensée sur le GFS12z.

« -12C 850hPa températures atteignant -12C dans le sud de l’Angleterre.

« Sera une valeur aberrante froide à coup sûr »

La carte montrait également des températures plongeant davantage dans le nord du Royaume-Uni le même jour.

L’Écosse pourrait voir un gel de -14 ° C, tandis que le Yorkshire, Manchester et Liverpool sont également frappés de -12 ° C.

Cumbria dans le nord-ouest pourrait frissonner à -13 ° C.

Dans une prévision distincte, M. Gaze a ajouté que les conditions hivernales, y compris la neige, pourraient même frapper le Royaume-Uni à l’arrivée de Pâques.

Il a déclaré: «Jusqu’à mercredi, des flambées de pluie se sont propagées vers le sud et elles atteignent les zones centrales dans l’après-midi.

LIRE LA SUITE: Prévisions météorologiques chaudes au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne se prélassera dans une chaleur de 24 ° C en JOURS – cartes

Les prévisions à long terme de la BBC entre le samedi 27 mars et le dimanche 4 avril ont ajouté: «La semaine prochaine commencera avec un système de haute pression qui s’est construit en Europe continentale cette semaine, se renforçant au Royaume-Uni, apportant des vents légers et un air plus doux.

«Les températures grimperont bien au-dessus de la moyenne pour la première moitié de la semaine, atteignant les basses années vingt pour certaines régions du sud-est.

«Cela viendra également avec un temps sec et largement ensoleillé, même si le nord de l’Écosse connaîtra encore des fronts météorologiques et quelques plaques de pluie.

«L’air plus chaud sera de courte durée, car un front froid devrait arriver vers le milieu de la semaine.

« Il y a encore une certaine incertitude sur le moment exact, mais le front devrait balayer vers le sud à travers le Royaume-Uni mercredi ou jeudi après-midi.

«La masse d’air plus froide derrière l’avant sera une différence frappante par rapport à l’air très doux qu’elle remplace, avec des sommets de l’après-midi chutant jusqu’à 10 degrés Celsius à certains endroits!

«À l’approche du week-end de Pâques, le temps sera probablement de quelques degrés plus froid que la normale, mais en grande partie sec avec des nuages ​​épars.

« Il y a une chance de quelques averses éparses pour les régions du nord et de l’est, et celles-ci pourraient apporter de la neige de plaine si elles se développent. »

Les températures supplémentaires du Met Office pourraient recommencer à se réchauffer à la mi-avril.

Les prévisions entre le vendredi 3 avril et le dimanche avril indiquaient: «Des conditions très bonnes sont attendues dans les îles britanniques vendredi et samedi avec beaucoup de temps sec et ensoleillé pour la plupart.

«Les températures seront autour ou un peu inférieures à la moyenne pour le début du mois d’avril, avec quelques nuits fraîches.

« Il deviendra probablement plus froid et plus instable du nord d’ici le début de la semaine prochaine. Toutes les régions du Royaume-Uni sont susceptibles de voir des épisodes de pluie et des vents plus forts.

« Certaines averses hivernales sont également possibles, bien que la neige soit très probable sur les collines du nord du pays. Après une période plus froide, les températures commenceront probablement à revenir plus près de la moyenne vers la fin de cette période. »