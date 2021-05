Prévisions météo au Royaume-Uni: vague de chaleur du panache africain alors que le graphique transforme le sang en ROUGE dans un brûleur à 26 ° C Météo | Nouvelles

Les températures culmineront dans 10 jours – le jeudi 3 juin – selon WXCharts, qui montre que la plupart des régions de l’Angleterre se prélasseront dans des températures de 25 ° C (77 ° F) ou 26 ° C (78,8 ° F) tandis que l’Écosse et le Pays de Galles connaîtront un 21 ° C plus modeste (69,8 ° F). F) et 22C (71,6F).

Selon les prévisions, les températures minimales du site ne tomberont qu’à 21 ° C (69,8 ° F) dans toute l’Angleterre ce jour-là, tandis que le Pays de Galles connaîtra des creux de 11 ° C (33,8 ° F) à 13 ° C (55,4 ° F) et que l’Écosse devrait enregistrer des températures de 16 ° C (60,8 ° F). ) à 19C (66,2F).

Le graphique de température WXCharts 2M indique également que la haute pression commencera à avoir plus d’influence sur la météo britannique en dérivant de l’Afrique et du sud de l’Europe.

Le graphique montre que certaines parties de l’Espagne et de l’Afrique du Nord sont rouge sang avec la tendance chaude qui voit le Royaume-Uni devenir orange et jaune.

Ces graphiques sont le premier signe d’un temps chaud plus permanent qui devrait frapper le Royaume-Uni.

Les prévisions mensuelles de Netweather pour la fin mai et le début juin prévoient que des «journées estivales chaudes» sont en route à partir de la fin de la semaine prochaine.

Le service de prévision a ajouté: «Bien que le moment précis soit difficile, le Spring Bank Holiday pourrait voir quelques jours estivaux très chauds.

«Mais dans une période probablement de grande variabilité, les épisodes plus fins sont susceptibles d’être ponctués d’averses.»

Une fois que la pluie s’est dissipée, elle sera sèche pour la plupart avec des périodes claires, mais quelques averses éparses se formeront et la pluie s’attardera à travers l’Écosse.

Les températures d’aujourd’hui varieront entre 9 ° C (48,2 ° F) et 12 ° C (53,6 ° F) et 7 ° C (44,6 ° F) à 10 ° C (50 ° F) pendant la nuit ce soir.

Lundi, il y aura quelques premières épisodes ensoleillés, mais des quantités variables de couverture nuageuse se formeront au cours de la matinée et des averses éparses souffleront de l’ouest.

Des averses éparses continueront pendant l’après-midi et le soir et certaines d’entre elles pourraient devenir localement fortes et orageuses.

Le mercure variera entre 9 ° C (48,2 ° F) et 13 ° C (55,4 ° F) pendant la journée et entre 6 ° C (42,8 ° F) et 9 ° C (48,2 ° F) pendant la nuit, bien que certaines parties du Pays de Galles connaîtront des températures plus froides de 5 ° C (41 ° F).

Mardi sera une autre journée ensoleillée avec des rayons de soleil.

Cependant, il y aura également des quantités variables de couverture nuageuse et des averses éparses se développeront, certaines localement fortes.

Il y aura des épisodes ensoleillés mercredi, mais les nuages ​​auront tendance à se former du nord, ce qui entraînera le développement de quelques averses.