Prévisions météo au Royaume-Uni : vague de chaleur étouffante de 34 °C en Europe en direction de la Grande-Bretagne Météo | Nouvelles

L’Angleterre a brûlé dans sa température la plus chaude de l’année hier alors que des sommets de 32,2 ° C (89,96 ° F) ont été enregistrés à l’aéroport d’Heathrow, dans l’ouest de Londres. La température la plus élevée précédente pour l’année était de 31,6C (88,88F), qui a également été enregistrée à Heathrow dimanche. Un avertissement de chaleur extrême orange du Met Office reste également en place pour le centre et le sud de l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord jusqu’à vendredi.

La vague de chaleur devrait persister alors que les dernières cartes thermiques de Netweather montrent des sommets fulgurants d’Europe en direction du Royaume-Uni au cours des prochains jours.

Les cartes prennent des nuances de rouge foncé alors que le sud et l’ouest de la France voient des sommets de 32C demain, avant que des sommets encore plus chauds de 34C n’arrivent dans les mêmes zones vendredi.

L’air chaud est ensuite vu pousser vers le Royaume-Uni jeudi et vendredi alors que tout le pays devient rouge sur la carte, avec des températures atteignant 30 ° C dans les Midlands.

Brian Gaze, un prévisionniste de Weather Outlook, a prédit que l’air chaud pourrait potentiellement faire grimper les températures dans les régions centrales et occidentales du Royaume-Uni au-dessus de 31 ° C demain.

Il a déclaré: “Les conditions de canicule se poursuivent dans une grande partie du Royaume-Uni avec des températures dépassant à nouveau 30 ° C (86 ° F) dans un certain nombre d’endroits.

“Il y aura plus de temps chaud dans les prochains jours, mais d’ici le week-end, un changement aura lieu à l’approche d’une zone de basse pression par le sud-ouest.

“Demain sera sec et ensoleillé dans la majeure partie du Royaume-Uni, bien que des averses éparses soient probables dans le centre et l’ouest de la Grande-Bretagne et en Irlande du Nord.

“Très chaud ou chaud, en particulier dans les comtés du centre et de l’ouest où les températures atteignent ou dépassent 31C (88F).

Les prévisions à long terme de la BBC entre le samedi 17 juillet et le dimanche 25 juillet, une haute pression supplémentaire aide la chaleur à rester cette semaine.

La prévision a déclaré: “La haute pression assurera beaucoup de temps sec et ensoleillé à travers le Royaume-Uni pendant quelques jours, en particulier dans les régions occidentales.

“Avec la montée des hautes pressions à travers le Royaume-Uni, il y aura beaucoup de temps sec pendant plusieurs jours, en particulier au Pays de Galles et dans l’ouest de l’Angleterre.

“L’exception sera une bruine le week-end sur le nord de l’Écosse et une possibilité d’averses ailleurs lundi et mardi, principalement dans l’est.

“Après un week-end chaud, il fera moins chaud mais les températures resteront au-dessus de la moyenne.”

Le Met Office a également prédit que des conditions chaudes persisteront au cours des deux prochaines semaines, bien qu’il puisse y avoir des interruptions de pluie occasionnellement.

Les prévisions entre le dimanche 25 juillet et le mardi 3 août indiquaient: “Alors que les températures reviennent à la normale pour la plupart, elles resteront chaudes en Écosse et en Irlande du Nord, avec la meilleure des périodes sèches ou ensoleillées ici dans l’ouest.

“Lundi et mardi voient d’autres averses éparses et abondantes (éventuellement orageuses), en particulier dans l’est du Royaume-Uni, avec des conditions plus sèches et plus lumineuses à l’ouest.

“Du milieu de la semaine prochaine jusqu’au début août, nous verrons probablement des conditions changeantes avec un mélange de périodes ensoleillées et de fortes averses, peut-être avec des pluies plus prolongées parfois.”