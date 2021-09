Prévisions météo britanniques: la Grande-Bretagne devient ROUGE à l’approche de la chaleur européenne de 36 ° C – nouvelles cartes | Météo | Nouvelles

BBC Weather prévoit une hausse des températures au Royaume-Uni

Les dernières cartes thermiques de Netweather montrent des nuances de rouge foncé couvrant le nord-ouest de l’Europe et la Grande-Bretagne ce week-end et la semaine prochaine, suggérant que le temps chaud n’est peut-être pas encore terminé. Le dimanche 5 septembre, les nuances de rouge recouvrent la France alors que des pics torrides de 34 ° C balaient le pays. Les nuances de l’air chaud rouge poussent ensuite vers le sud de l’Angleterre, avec Bristol, Brighton et Bournemouth se prélassant à des sommets de 25 ° C le même jour, tandis que Londres est encore plus chaude à 26 ° C.

Quelques jours plus tard, le mardi 7 septembre, les températures devraient encore augmenter pour atteindre des sommets fulgurants de 36 ° C dans l’ouest de la France.

Les cartes montrent ensuite la chaleur poussant à nouveau vers l’Angleterre, où les Britanniques pourraient ensuite se prélasser à 29 ° C à Londres, dans le Kent et dans l’Essex le même jour.

Ailleurs, Brighton, Norwich et Doncaster pourraient cuire à des sommets de 28C le même jour, tandis que Manchester, Liverpool et North Yorkshire voient 27C.

Nick Finnis de Netweather a ajouté que la haute pression pourrait aider les conditions plus chaudes à persister début septembre.

Prévisions météo au Royaume-Uni : l’air chaud en provenance d’Europe pourrait faire monter les températures en flèche (Image : GETTY/NETWEATHER)

Il a ajouté que la chaleur pourrait se généraliser à partir de dimanche.

Il a déclaré: “La haute pression semble rester obstinément sous contrôle pour terminer la semaine et aussi pendant le week-end jusqu’au début du week-end, poursuivant le temps sec et calme des dernières semaines.

“La zone de haute pression a été exceptionnellement forte pour la période de l’année, avec 1038 mb enregistrés à Stornoway dans les îles occidentales hier.

“Vendredi généralement sec mais surtout nuageux pour beaucoup, quelques éclaircies dans le nord-ouest et se développant également dans le sud de l’Angleterre.

Prévisions météo au Royaume-Uni : les températures pourraient monter à 36 °C en France (Image : NETWEATHER)

“Des températures similaires à celles d’aujourd’hui, une vingtaine d’années où le soleil sort, des adolescents élevés où il reste nuageux.

“L’anticyclone commence à dériver vers l’est en direction de la Scandinavie samedi, donc le vent tournera plus au sud-est, modifiant la répartition des nuages, permettant à des conditions plus ensoleillées de se développer dans les zones sud, mais les zones nord et est s’accrochent à un ciel plus nuageux. Peut-être quelques averses dans l’extrême nord-ouest.

“Dimanche devrait, espérons-le, voir le soleil se généraliser en Angleterre et au Pays de Galles, alors que la haute pression continue de dériver vers l’est à travers la Scandinavie, les températures répondant également à la hausse avec un flux chaud du sud-est en provenance du continent proche.

“Les températures atteignent peut-être 26-27C dans le sud de l’Angleterre.

Prévisions de temps chaud au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne pourrait se prélasser dans des conditions chaudes ce week-end (Image: NETWEATHER)

“Un point d’interrogation pour l’Écosse et l’Irlande du Nord – qui pourraient voir un système frontal se déplacer depuis l’Atlantique, apportant un ciel plus nuageux et des éruptions de pluie.

“Mais des différences entre les modèles sur les horaires et l’étendue.”

Les prévisions à long terme de la BBC entre le lundi 6 septembre et le dimanche 12 septembre prévoyaient également que l’air chaud en provenance d’Europe envahirait le Royaume-Uni la semaine prochaine.

Cependant, la basse pression pourrait devenir plus dominante d’ici la fin de la semaine, apportant potentiellement de l’air plus frais.

Prévisions de temps chaud au Royaume-Uni : l’air chaud pourrait balayer le Royaume-Uni (Image : NETWEATHER)

Les prévisions indiquaient: “Le Royaume-Uni restera pris entre deux systèmes de pression pendant une grande partie de la semaine prochaine, avec une pression plus faible à notre ouest et une pression plus élevée à notre est.

“Aucun de ces systèmes n’aura un contrôle total sur les conditions météorologiques conduisant à un déversement est-ouest dans la nébulosité et la pluie.

“En outre, l’orientation de ces systèmes de pression devrait favoriser un vent chaud du sud à travers la France et le Royaume-Uni, nous apportant un air méditerranéen plus chaud pendant un certain temps.

“Les températures devraient être supérieures à la moyenne pour la majeure partie du pays tout au long de la semaine, en particulier pour la moitié sud du Royaume-Uni.

Prévisions de temps chaud au Royaume-Uni: des nuances de rouge balayent le pays la semaine prochaine (Image: WXCHARTS)

“D’ici le week-end prochain, la basse pression se répandra plus largement dans le nord de l’Europe et apportera une configuration plus humide, instable et plus fraîche pour le Royaume-Uni jusqu’à la mi-septembre.

“Le modèle météorologique pour l’Atlantique Nord et l’Europe est à la merci de l’activité des ouragans de l’Atlantique pour les prochaines semaines, ce qui conduit à une confiance plus faible dans les prévisions que d’habitude.”

Le Met Office a également déclaré que les températures pourraient être supérieures à la moyenne, mais que les vents et la pluie pourraient également arriver.

Les prévisions entre le lundi 6 septembre et le mercredi 15 septembre indiquaient: “Les conditions devraient devenir moins stables au cours de cette période, bien que la confiance soit faible pour le moment.

Prévisions de temps chaud au Royaume-Uni : des vents et des épisodes de pluie pourraient interrompre l’air chaud à la fin de la semaine (Image : WXCHARTS)

“Des averses ou de plus longues périodes de pluie sont probables, dont l’accent peut être mis sur les régions occidentales, tandis que certaines parties de l’est pourraient bien s’accrocher à des conditions largement sèches pendant une grande partie de cette période.

« Il y aura aussi parfois du vent, particulièrement autour de certaines côtes sud et ouest et sur les collines.

“Les températures sont susceptibles d’avoir tendance à être plus chaudes que la moyenne dans toutes les régions, devenant peut-être très chaudes parfois dans les régions les plus ensoleillées de l’est.”