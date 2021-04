Prévisions météo britanniques: la Grande-Bretagne passe à l’ORANGE alors que les graphiques à long terme montrent une explosion de 19 ° C en route | Météo | Nouvelles

BBC Weather: l’Europe prête aux averses et aux températures chaudes

L’air chaud devrait balayer l’Europe du Nord et le Royaume-Uni au début du mois prochain, les derniers tableaux de chaleur montrant des nuances d’orange foncé balayant le pays. Les températures pourraient monter en flèche avant l’arrivée du mois de mai, alors que les derniers modèles de WXCHARTS montrent Kent se prélassant à 19 ° C le dimanche 2 mai. Ailleurs dans le sud-est, Londres, Essex et Norwich pourraient voir des sommets de 17 ° C le même jour.

Plus au nord, Leeds et Manchester pourraient être légèrement plus frais à 13 ° C le lundi 2 mai, ce qui signifie que le jour férié de mai ne sera peut-être pas brûlant dans toute la Grande-Bretagne.

Le début de cette semaine verra les températures à travers le Royaume-Uni confortablement plus élevées que d’habitude.

Les graphiques d’anomalies de température de WXCharts montrent des températures entre 4 ° C et 6 ° C supérieures à la moyenne à Londres, dans les West Midlands et dans le Nord-Est.

Les côtes sud et est de l’Écosse et de la Grande-Bretagne seront entre 2 ° C et 4 ° C plus élevées que la normale.

Prévisions à long terme pour le Royaume-Uni: la Grande-Bretagne devrait cuire sous une chaleur de 19 ° C (Image: WXCHARTS)

Jim Dale, météorologue chez British Weather Services, a averti qu’il y aurait encore des périodes plus froides et des averses de pluie avant l’arrivée du temps plus chaud.

Il a déclaré à Express.co.uk: “Le temps sec se maintiendra jusqu’à la fin du mois avec des conditions de sécheresse.

«Ce sera assez agréable avec du soleil.

“Mais à la fin du mois d’avril et au début du mois de mai, le temps sera plus humide en raison d’un système météorologique atlantique.

LIRE LA SUITE: BBC Weather: températures de 17 ° C avec un ciel clair parfait pour les jardins de pub

Prévisions à long terme au Royaume-Uni: les températures pourraient monter en flèche début mai (Image: WXCHARTS)

«Les températures n’augmenteront pas au début à cause de l’air froid de la Scandinavie.

“Nous devrons être patients pour voir un temps beaucoup plus chaud au fur et à mesure que le mois de mai progressera.”

Les prévisions à long terme de la BBC entre lundi, mai et dimanche 16 mai, ont ajouté que le sud de l’Angleterre pourrait être frappé par l’air plus chaud en mai.

Les prévisions indiquaient: “La première quinzaine de mai devrait apporter de nouvelles hautes pressions pendant un certain temps, conduisant à un temps plus sec avec un air probablement plus frais alors que le centre haut s’attarde à l’ouest.

NE MANQUEZ PAS

Prévisions météorologiques chaudes au Royaume-Uni: une chaleur subtropicale étouffante de 21 ° C pour faire exploser le Royaume-Uni [MAPS]

BBC Weather: l’Europe se prépare à de fortes averses alors que les températures augmentent [VIDEO]

Prévisions météo au Royaume-Uni: le soleil du printemps 13C rayonne sur les funérailles de Philip [CHARTS]

Prévisions à long terme au Royaume-Uni: les graphiques montrent une explosion de chaleur balayant le pays (Image: WXCHARTS)

«Ceci est à nouveau soutenu par certaines des perspectives du modèle informatique et par nombre de nos analogues historiques.

«Comme les semaines précédentes, cependant, nous ne pouvons pas déterminer exactement où se trouvera le centre haut avec une quelconque précision pour le moment, et la prévision de température est extrêmement sensible à la précision de l’emplacement.

«Ce que nous pouvons vous dire avec une certaine confiance raisonnable, c’est que le mois de mai devrait commencer en grande partie sec et s’installer avec peut-être de brèves périodes de pluie pour certains.

«Alors que nous nous dirigeons vers le milieu du mois, la haute pression peut s’éloigner pendant un certain temps et permettre à la basse pression de se renforcer et de revenir au nord-ouest de l’Europe.

Prévisions à long terme pour le Royaume-Uni: les régions du sud du Royaume-Uni pourraient se prélasser dans l’air le plus chaud (Image: WXCHARTS)

“Cela ramènerait des conditions météorologiques plus instables au Royaume-Uni après une longue période de sécheresse avec un air plus chaud alors que les vents se déplacent vers le sud.”

Le Met Office a également prédit que le sud bénéficierait de la chaleur printanière entre le dimanche 25 avril et le mardi 4 mai.

Les prévisions à long terme indiquaient: «Un régime établi sera probablement en place dans une grande partie du pays au début, avec une haute pression susceptible d’être centrée à l’ouest ou au nord-ouest du Royaume-Uni pendant cette période.

«Cependant, il y a la menace de quelques pluies et quelques averses dans le nord et l’est.

Prévisions à long terme au Royaume-Uni: l’Europe du Nord devrait également ressentir une chaleur torride (Image: WXCHARTS)

«Il y a une petite chance que des conditions plus instables avec des averses plus fortes puissent remonter du sud pour avoir un impact sur les régions du sud.

«Il y a les menaces continues de gel rural et de brouillard épars là où les vents tombent légers.

«Les températures deviennent assez incertaines en fonction de l’endroit où la haute se situe, en particulier à l’est où les températures sont susceptibles de lutter au-dessus de la moyenne.

“Les jours plus chauds sont plus susceptibles d’être plus à l’intérieur des terres vers le sud et l’ouest.”