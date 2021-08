Prévisions météo canicule: les Britanniques se prélassent comme une torche 31C en route – Nouvelles cartes | Météo | Nouvelles

Le début de cette semaine verra les températures atteindre 20C avec des nuages ​​plus épais et des pluies éparses persistant du nord-ouest plus tard. Mardi apportera plus de soleil et des températures plus chaudes, avec des nuages ​​et de la pluie dans certaines régions. Nicola Maxey du Met Office a déclaré que les conditions continueront de s’améliorer tout au long de la semaine, avec “un soleil chaud et des conditions sèches à partir du milieu de la semaine”.

Pour la semaine du 23 au 29 août, les prévisions de la BBC indiquent : « Nous avons une grande confiance dans la haute pression et les températures supérieures à la moyenne, mais une confiance plus faible à quel point il fera chaud car cela sera très sensible à la position exacte de le haut.

« Comme la haute pression reste plus longtemps au-dessus de la tête, cela aidera à réchauffer l’air coincé au-dessus de la tête, nous prévoyons donc que les températures seront largement supérieures à la moyenne pendant la plupart des jours.

“Avec cela, il y a une chance accrue qu’une vague de chaleur se développe.”

Brian Gaze de The Weather Outlook a également affirmé que la Grande-Bretagne pourrait être frappée par une vague de chaleur torride vers la fin de ce mois, les dernières cartes météorologiques suggérant que des conditions de “chalumeau” sont en route.

Et une carte météo alternative, par The Weather Outlook, suggère que les conditions pourraient même culminer au-dessus de 30 ° C plus tard ce mois-ci.

M. Gaze a publié une carte météo sur Twitter indiquant que le temps chaud pourrait bientôt s’installer car il semblait traverser la Manche depuis l’Europe du dimanche 22 août au lundi 23 août.

À côté de la carte ECM 12z, qui montre des couches de couleurs rouges couvrant la Grande-Bretagne, M. Gaze a écrit : ” L’ECM 12z a également apporté le chalumeau au cours de la dernière semaine d’août. 20C 850s dans le sud.

“Cela pourrait être faux, mais je soupçonne que ce serait plus chaud que n’importe quelle masse d’air visitant le Royaume-Uni dans les années 1980.”

Et M. Gaze a suggéré que cela pourrait être possible si le Royaume-Uni puisait dans l’air chaud européen.

M. Gaze a ajouté : « Les prévisions de probabilité montrent toujours une tendance au réchauffement au cours du dernier tiers d’août. De la confiture demain ? Nous verrons !

« GFS op exécute l’une des nombreuses pistes chaudes et montre des températures > 30C. Si nous exploitons la chaleur en bouteille dans le sud de l’Espagne, qui sait ce qui pourrait arriver fin août ? »

Maintenant, la BBC a ajouté que la vague de chaleur pourrait se prolonger jusqu’en septembre – mais ce sera très probablement dans le sud.

Les prévisions de la BBC disent: “La haute pression semble pouvoir s’accrocher au début du mois alors qu’elle diminue progressivement dans le nord de l’Europe.

“La confiance pour septembre s’accompagne d’une mise en garde plutôt saine en fonction de l’activité des ouragans.

“Cela signifie que le scénario de risque est que la haute pression reste forte et retranchée au-dessus de la tête, gardant les choses plus chaudes et plus sèches que la normale et prolongeant le temps estival.”