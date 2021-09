Prévisions météo chaudes au Royaume-Uni : 29 C torride à ROAST Britain en JOURS – les cartes montrent la vague de chaleur finale | Météo | Nouvelles

En raison de cette bande de temps chaud, les prévisionnistes ont prédit que le mercure augmenterait à 29C (84F) pour certaines parties du pays. Selon les prévisionnistes, Londres connaîtra les températures les plus élevées le 14 septembre. Les températures chaudes, cependant, seront généralisées dans le sud de l’Angleterre la semaine prochaine.

Pour de nombreux Britanniques, le mercure restera entre 24-28C (75-82F) mardi prochain.

Au Pays de Galles et dans le nord de l’Angleterre, les températures devraient rester entre 19-22C (66-71F) la semaine prochaine alors que les Britanniques reçoivent un coup de soleil tardif selon les graphiques du prévisionniste Netweather.

Commentant la météo la semaine prochaine, Netweather a prédit que les températures augmenteraient au-dessus de la moyenne pour la période de l’année.

En raison de ce temps chaud, les cartes d’anomalies de température de WX Charts prédisent que le mercure sera 4-6C (39-42F) plus élevé que la moyenne mardi prochain.

Ils ont déclaré: “Le thème général semble être une haute pression au nord et au nord-est des îles britanniques, et une basse pression à l’ouest et au sud-ouest, avec une basse pression peu profonde au sud.

“Avec les vents au-dessus de la Grande-Bretagne soufflant souvent du sud ou du sud-est, les températures seront généralement supérieures à la moyenne à long terme pour la période de l’année.

“Le début de cette semaine sera probablement relativement calme dans le nord et l’est, mais avec un potentiel de nuages ​​bas au large de la mer du Nord vers l’est de l’Écosse et également le nord-est de l’Angleterre, principalement près des côtes de la mer du Nord. “

Selon le prévisionniste, les températures augmenteront lundi avec l’arrivée de la canicule au Royaume-Uni.

Selon les graphiques, le sud de l’Angleterre connaîtra un maximum de 24 °C la semaine prochaine.

Netweather a conclu: “La pluie ou les averses, potentiellement avec du tonnerre, affecteront particulièrement le Pays de Galles et l’ouest et le sud de l’Angleterre.

“Au fur et à mesure que la semaine avance, ce temps instable poussera probablement lentement vers le nord-est vers d’autres parties du pays, avec des averses et des périodes de pluie plus longues, mais aussi un peu de soleil entre les deux, et les températures devraient continuer principalement au-dessus de la normale, peut-être avec vents devenant du sud à sud-ouest en fin de semaine plutôt que du sud-est.

“La fréquence du tonnerre est susceptible d’être supérieure à la moyenne pour une grande partie du pays.

“Les températures moyennes devraient être supérieures à la normale à long terme de 1981-2010 dans l’ensemble au cours de cette semaine, généralement d’environ 2 °C, mais de 1 °C ou moins près des côtes de la mer du Nord, en particulier dans l’est de l’Écosse et le nord-est de l’Angleterre, en raison des vents du large. .

“Il existe une certaine incertitude sur les précipitations totales en raison de points d’interrogation sur la distance au nord et à l’est de la zone de basse pression, mais d’une manière générale, il semble qu’il sera plus sec que la moyenne dans le nord et l’est de l’Écosse, et plus humide que la moyenne au Pays de Galles et le centre, l’ouest et le sud de l’Angleterre.