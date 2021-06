Prévisions météo chaudes au Royaume-Uni : des boursouflures de 36 °C vont brûler le Royaume-Uni alors que le jour le plus chaud de l’année arrive | Météo | Nouvelles

Le Met Office prévoit du soleil et des averses orageuses pour le Royaume-Uni

Brian Gaze, un prévisionniste de Weather Outlook, a prédit que le jour le plus chaud de l’année pourrait arriver d’ici le vendredi 11 juin, car les températures pourraient atteindre 27 ° C dans le Kent. Cela battra le précédent jour le plus chaud de 2021 le mercredi 2 juin, lorsque les températures ont atteint 26,6 ° C dans certaines parties de Londres, selon le Met Office.

M. Gaze a écrit sur Twitter: “GFS12z vise 27C vendredi. Compte tenu de sa tendance à sous-dépasser, il est réaliste de penser que ce soit le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent.”

Il a ajouté plus tard que les températures pourraient encore monter en flèche une semaine plus tard, le mercredi 16 juin, avec 36 ° C pouvant même brûler le sud-est, y compris Londres et le Kent.

Il a écrit une légende à côté d’une carte montrant la chaleur étouffante sur Twitter, qui disait: “La perturbation GEFS00z 29 est pour le moins intéressante.”

La carte montrait également une trentaine de personnes frappant Southampton, Bristol et même Leeds dans le nord le même jour.

Prévisions de temps chaud au Royaume-Uni: juin pourrait voir des sommets de 36C (Image: NETWEATHER/WXCHARTS)

Les Yorkshire Dales pourraient également voir le 31C, tandis que Brighton se prélasse au 32C.

Les prévisions à long terme de la BBC entre le lundi 14 juin et le dimanche 20 juin prévoyaient une haute pression pour aider à faire monter les températures en flèche au milieu du mois.

Les prévisions indiquaient: “L’anticyclone qui s’intensifie fortement vers la fin de la semaine prochaine devrait commencer une lente marche vers l’ouest à la mi-juin, s’éloignant progressivement du Royaume-Uni et vers l’Atlantique Nord.

“Nous avons une grande confiance dans ce qui se passe, mais une confiance plus faible dans le timing avec des modèles informatiques vraiment aux prises avec le sommet en mouvement.

Prévisions de temps chaud au Royaume-Uni : le sud-est pourrait voir des températures dépasser les 30 °C (Image : WEATHER OUTLOOK)

“La mi-juin restera probablement plus chaude et plus sèche que la normale pendant un certain temps, car la haute pression persiste suffisamment pour dévier les fronts météorologiques.

“Les températures sont susceptibles d’être supérieures à la moyenne pour la plupart et peuvent être légèrement plus chaudes que ce à quoi nous nous attendons pour la semaine prochaine.”

Le Met Office s’attendait également à ce que les températures soient “au-dessus de la moyenne” entre le vendredi 11 juin et le dimanche 4 juillet, bien qu’il puisse également y avoir des épisodes de pluie.

La prévision a déclaré: “Des conditions plutôt mitigées sont attendues en début de période, avec beaucoup de beau temps et sec autour, bien que des conditions tout aussi nuageuses et des averses éparses, qui pourraient être fortes et éventuellement orageuses vers le sud-est du pays.

Prévisions de temps chaud au Royaume-Uni : les régions du sud-est pourraient être touchées par le temps le plus chaud (Image : WEATHER OUTLOOK)

Prévisions météo au Royaume-Uni : le jour le plus chaud de l’année pourrait frapper plus tard dans la semaine (Image : PERSPECTIVES MÉTÉO)

« Sinon, les températures tendront vers le côté plus chaud de la moyenne. Vers la fin de la période, une tendance à des conditions plus stables et sèches dans l’ensemble, mais cela s’accompagne d’un risque de quelques averses et de périodes prolongées de pluie dans l’extrême nord. des nuages ​​et du brouillard marin sont également susceptibles de se développer, tout au long de cette période et affecter les côtes nord et est.

“Les températures resteront probablement moyennes à plus chaudes que la moyenne avec un risque accru de conditions chaudes.

“Beaucoup de beau temps sec dans une grande partie du Royaume-Uni pour la fin juin, bien qu’il puisse y avoir quelques averses par endroits et peut-être parfois de la pluie dans l’extrême nord.

“Les températures seront probablement supérieures à la moyenne. D’ici la fin juin et début juillet, les conditions deviendront probablement plus instables avec une probabilité croissante de pluie s’étendant à travers le Royaume-Uni.”

Prévisions de temps chaud au Royaume-Uni : la haute pression pourrait faire monter les températures en flèche (Image : WXCHARTS)

Netweather a également prédit qu’une vague de chaleur allait frapper au cours de cette période, comme les prévisions entre le lundi 14 juin et le dimanche 20 juin indiquaient: “La confiance est assez faible pour cette période, avec des signes que le temps calme commencera à se dégrader.

“Les vents d’ouest ne semblent pas susceptibles de dominer cette semaine, suggérant que l’accent est mis sur le relâchement des hautes pressions et des basses pressions lentes qui deviendront plus courantes plus tard dans la période, indiquant un accent sur le soleil et les averses, les averses pouvant être lentes et orageuses.

“Les températures devraient être supérieures à la normale en début de semaine, lorsqu’une vague de chaleur et une panne orageuse sont possibles, mais proches à légèrement inférieures à la normale en fin de semaine.

“Les températures devraient donc être à nouveau au-dessus de la normale cette semaine, mais avec une fin de semaine plus fraîche en perspective, probablement seulement d’environ 1°C.”