BBC Weather: Certaines parties de l’Europe sont prêtes pour une chaleur “record”

Le mercure devrait augmenter en juillet et faire monter les températures en flèche après une fin de bruine jusqu’en juin. Brian Gaze, prévisionniste chez Weather Outlook, a partagé ses dernières cartes thermiques, qui suggéraient que les niveaux d’air chaud au chalumeau pourraient faire augmenter les températures à Londres en juillet. Il a déclaré: “Une masse d’air chaud est attendue au-dessus du Royaume-Uni, donc pendant les périodes ensoleillées, le mercure devrait augmenter.

“A plus long terme, le signal est pour une période plus sèche et très chaude, mais il y a encore de l’incertitude.

“Le graphique GEFS 00z pour Londres montre que les températures de l’air supérieur augmentent alors que nous nous dirigeons vers la fin juin et le début juillet.

“Quelques-unes des pistes de l’ensemble sont destinées à des scénarios de” chalumeau “, mais la plupart se situent actuellement dans le territoire potentiellement chaud ou très chaud.

“Cependant, les températures auxquelles nous nous retrouvons au niveau du sol sont très dépendantes à cette période de l’année de l’étendue de la couverture nuageuse et de la pluie.

Prévisions de temps chaud au Royaume-Uni : la haute pression devrait balayer le Royaume-Uni (Image : NETWEATHER/WXCHARTS)

“Il semble y avoir eu une tendance jusqu’à présent cette année pour que les modèles durent assez longtemps une fois qu’ils se sont établis, donc cela pourrait être à nouveau le cas.”

Des pics torrides de 27 ° C devraient s’emparer du sud-est de l’Angleterre le mardi 6 juillet, selon les dernières cartes thermiques de Net Weather.

Les mêmes sommets à 27 °C pourraient également atteindre North Yorskhire et Scunthorpe le même jour, tandis que Manchester et Liverpool cuisent à 25 °C.

Les cartes deviennent encore plus chaudes le samedi 10 juillet, alors que Londres et le Kent se prélassent à des sommets de 29 ° C.

Prévisions de temps chaud au Royaume-Uni: une chaleur torride devrait balayer la Grande-Bretagne (Image: NETWEATHER)

L’air chaud semble ensuite remonter vers les Midlands, où Birmingham et Coventry sont frappés par 27°C.

Même Durhan et York, dans le nord-est, devraient cuire à 27 °C le même jour, tandis que Manchester et Liverpool étouffent également à 29 °C.

Tyler Roys, principal prévisionniste européen chez Accuweather, a prédit que l’air chaud passerait de l’Afrique du Nord au cours des prochaines semaines.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Il y a de fortes chances qu’il fasse plus chaud plus tard cet été.

Prévisions de temps chaud au Royaume-Uni : le sud-est pourrait connaître les températures les plus chaudes (Image : WXCHARTS)

“La plupart sinon tout l’air chaud viendra du sud, donc de l’Espagne/du Portugal et de la France.

“Cet air vient d’Afrique du Nord.

“Donc, un vent du sud ou du sud-ouest sera en grande partie responsable de l’air chaud entrant dans le sud du Royaume-Uni.”

Les prévisions à long terme de la BBC entre le lundi 5 juillet et le dimanche 18 juillet, une haute pression supplémentaire dans l’Atlantique pourrait également aider à faire monter les températures en flèche.

Prévisions météo au Royaume-Uni : les températures pourraient atteindre 29 °C dans le sud (Image : NETWEATHER)

Les prévisions indiquaient: “Le modèle météorologique à grande échelle semble rester principalement statique pour la première moitié de juillet, avec une haute pression restant stationnée à l’ouest au-dessus de l’Atlantique.

“L’anticyclone de l’Atlantique devrait parfois envoyer davantage de systèmes anticycloniques transitoires à travers les îles britanniques dans le nord de l’Europe.

“Ceux-ci persisteront en grande partie pendant quelques jours à la fois et inaugureront des conditions plus sèches et plus ensoleillées pour interrompre les conditions instables.

“Le potentiel de chaleur augmentera encore si l’un de ces sommets s’installe au-dessus de l’Allemagne.

Prévisions de temps chaud au Royaume-Uni : le panache de chaleur devrait arriver d’Afrique (Image : WXCHARTS)

“Les jours les plus chauds et les plus ensoleillés devraient être principalement de brèves périodes au début du mois de juillet.

“Ceux-ci pourraient devenir un peu plus persistants d’ici la mi-juillet, en particulier dans toute l’Angleterre.”

Le Met Office s’attendait également à ce que de l’air “très chaud” frappe la Grande-Bretagne entre le mardi 29 juin et le jeudi 8 juillet.

La prévision a déclaré: “Les températures seront chaudes pour la plupart, bien que localement supprimées en raison du temps instable.

Prévisions de temps chaud au Royaume-Uni : les températures devraient être supérieures à la normale en juillet (Image : WXCHARTS)

“La confiance est alors plus faible, bien que dans l’ensemble, un temps beau et sec soit très probable tout au long.

“Cependant, il y a des signaux pour de brèves périodes instables avec des zones sud et est connaissant des averses, peut-être fortes et orageuses, et des pluies plus prolongées dans le nord-ouest.

“Les températures sont probablement au-dessus de la normale, avec le potentiel de jours très chauds et humides dans le sud.”