Prévisions météo chaudes au Royaume-Uni: La chaleur subtropicale va brûler le Royaume-Uni pendant le week-end de vacances bancaires | Météo | Nouvelles

Météo au Royaume-Uni: le Met Office prévoit un ensoleillement et un ciel dégagé

La haute pression devrait pousser l’air chaud vers le Royaume-Uni au début du mois de mai, entraînant une envolée des températures suite à une vague de froid au début de cette semaine. Le sud-est de l’Angleterre pourrait cuire à des sommets de 15 ° C le 3 mai (lundi férié), tandis que Kent et Southampton connaissent des conditions chaudes de 14 ° C. Les régions du nord-ouest pourraient également se prélasser au 14 ° C, y compris Stoke et Birmingham, le même jour.

Brian Gaze, un prévisionniste chez Weather Outlook, a déclaré que la semaine prochaine pourrait commencer à “se sentir assez chaud” à l’approche de mai.

Il a déclaré: «Des températures proches de la moyenne sont prévues lorsqu’elles sont prises sur l’ensemble de la période et dans les périodes plus sèches, il fait assez chaud.

“Il y a des signaux pour qu’un début plutôt instable soit remplacé par une période plus sèche qui peut durer jusqu’à la dernière semaine du mois.”

Les prévisions à long terme de la BBC du 3 au dimanche 9 mai prévoyaient une haute pression pour pousser la chaleur subtropicale vers l’Europe occidentale et le Royaume-Uni.

Prévisions météorologiques chaudes au Royaume-Uni: le jour férié devrait être chaud et sec (Image: WXCHARTS)

Les prévisions indiquaient: “Le mois d’avril semble s’achever sur une note plus instable avec des averses éparses et des vents légers attendus avant que le temps plus sec ne se développe début mai.

«Au début du mois de mai, nos conditions météorologiques continueront d’être influencées par une vaste zone de haute pression, connue sous le nom de haute pression subtropicale.

«À l’approche des mois les plus chauds de l’année, ce sommet deviendra de plus en plus fort et aura tendance à être centré près des Açores, à l’ouest de l’Espagne et du Portugal.

«Cette année, nous avons des températures de surface de la mer exceptionnellement chaudes dans l’Atlantique, qui ont contribué à atteindre ce niveau plus tôt que la normale.

LIRE LA SUITE: Prévisions météo pour le Royaume-Uni: les graphiques deviennent orange à 19 ° C pour cuire au Royaume-Uni

Prévisions de temps chaud au Royaume-Uni: les températures pourraient grimper à 15 ° C le week-end (Image: WXCHARTS)

«Pour la première semaine de mai, le pic subtropical devrait se renforcer et pousser en Europe occidentale, ce qui apportera des vents du nord-ouest pendant un certain temps et aidera à maintenir les températures un peu en dessous de la moyenne, au moins en début de semaine.

«À mesure que le système de haute pression se déplace vers l’est vers l’Europe continentale, nos vents froids du nord seront coupés et l’air plus chaud de l’Atlantique pourra s’infiltrer de l’ouest.

«D’ici la fin de la semaine, les températures devraient commencer à se modérer et être légèrement au-dessus de la moyenne.

“Tout au long de cette période, la haute pression aura tendance à garder les choses plutôt sèches, peut-être même plus sèches que ce à quoi vous vous attendez à cette période de l’année.”

NE MANQUEZ PAS

Le temps de congélation à -3 ° C doit être écrasé alors que les températures grimpent à 20 ° C en un JOUR [MAPS]

Prévisions météo au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne passe à ORANGE alors qu’une explosion de 19 ° C en route [CHARTS]

BBC Weather: Carol Kirkwood met en garde contre un gel record [VIDEO]

Prévisions de temps chaud au Royaume-Uni: de l’air chaud devrait arriver d’Europe (Image: WXCHARTS)

Selon les prévisions mensuelles de Netweather, le début du mois de mai pourrait être “très chaud”.

Les prévisions à long terme indiquaient: «Un intervalle plus fin, plus chaud peut-être très chaud peut se produire, principalement sur l’Angleterre et le Pays de Galles.

«Une panne orageuse est possible, avant que les températures ne reviennent à la normale avec des averses, en particulier dans le Nord-Ouest.

“Une période plus douce ou plus chaude, mais quelque peu instable.”

Prévisions de temps chaud au Royaume-Uni: les températures pourraient monter en flèche lorsque le panache subtropical frappe (Image: WXCHARTS)

Le Met Office a ajouté que le début du mois de mai pourrait être “sec et ensoleillé”, bien qu’il puisse y avoir un risque de pluie.

Les prévisions entre le jeudi 29 avril et le samedi 8 mai indiquaient: «Une haute pression pourrait dominer tout au long de cette période.

«Cela apportera des conditions largement sèches et fines avec des périodes lumineuses et des quantités variables de nuages.

«Des averses, généralement légères, sont parfois possibles, en particulier dans les régions du centre et de l’est du Royaume-Uni.

Prévisions de temps chaud au Royaume-Uni: les conditions sèches devraient frapper fin avril (Image: WXCHARTS)

«La pluie peut également affecter les régions du nord et du nord-ouest.

«Il y a un léger risque que de fortes pluies et des averses arrivent également dans les régions du sud pendant un certain temps.

“Plus tard dans les perspectives, il y a une probabilité accrue de périodes plus instables avec des averses ou des pluies plus longues.”