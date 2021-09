Prévisions météo chaudes au Royaume-Uni : la Grande-Bretagne fera face à une MINI-WAVE DE CHALEUR dans quelques jours alors que le panache des Açores frappe – cartes | Météo | Nouvelles

Les prévisions météo pour la fin septembre verront un retour inhabituel à des températures supérieures à 20C (68F) d’ici le dimanche 26 septembre. Les prévisionnistes suggèrent que la haute pression “dominera sur la Scandinavie avec une basse pression sur l’Islande, entraînant des vents du sud soufflant fréquemment sur les îles britanniques”.

Dans leurs prévisions, Netweather dit que le 26 septembre voit des températures record dans le sud-est allant jusqu’à 23C (73,4F) à Norwich.

Les températures culmineront ensuite dans le sud-est le mercredi 29 septembre, avec l’Essex et le Kent à 24°C (75,2°F), avant de rester anormalement doux pour la fin septembre.

Le nord et les Midlands manqueront la mini-canicule, Newcastle et Glasgow enregistrant des températures de 9C (48,2F) mercredi soir.

Vers la fin du mois, les températures commenceront à baisser dans le sud-est selon Netweather, avec des parties de Surrey voyant 21C (69,8F) le jeudi 30 septembre.

Décrivant leurs prévisions à long terme, Netweather a admis que “la confiance diminue au cours de cette période, mais il semble que le plus haut blocage scandinave se maintiendra”.

Ils ont ajouté: «Les températures continueront au-dessus de la normale, bien que généralement pas exceptionnellement, avec des ceintures de pluie venant de l’Atlantique Nord plus fréquemment et se déplaçant plus librement du sud-ouest au nord-est.

Cela dit, les ceintures de pluie deviendront probablement plus légères et plus inégales à mesure qu’elles se dirigeront vers les zones abritées du nord-est. Dans les interludes plus lumineux entre les ceintures de pluie, il peut y avoir de fortes averses orageuses et localement orageuses à l’ouest et au sud.

«Plus tard dans la semaine, nous pourrions voir les vents passer d’ouest en sud-ouest avec une formation de haute pression dans le sud, donnant une division nord-ouest-sud-est plus traditionnelle, avec un temps plus sec et plus ensoleillé vers le sud-est. “

Les prévisions à long terme du Met Office indiquent que le Royaume-Uni connaîtra des conditions «largement instables» d’ici la fin septembre.

Il a déclaré: «À partir du week-end, une division très générale du nord-ouest au sud-est de notre temps est susceptible de se développer.

On s’attend à ce que le nord-ouest connaisse le plus de conditions instables : des épidémies de pluie, parfois fortes, et des vents forts, peut-être des coups de vent côtiers.

« Un temps plus sec et plus ensoleillé semble plus probable dans le sud-est, bien qu’un temps instable dans le nord-ouest puisse encore s’étendre ici parfois.

“Les températures sont généralement proches ou légèrement inférieures à la moyenne, mais peuvent légèrement augmenter vers la fin de cette période.”

BBC Weather estime également qu’une haute pression se développera tout au long du mois.

Ils ont déclaré : « Il y aura probablement des périodes chaudes de soleil et des vents légers. L’incertitude demeure pour mercredi, mais il deviendra probablement assez venteux tout au long de la journée avec quelques averses probables.

« Les conditions devraient devenir de plus en plus instables, mais il y a une incertitude dans les détails.

“De fortes bandes de pluie venteuse sont probables pour jeudi.”

Cela survient après que le Met Office a émis un avertissement de pluie jaune pour une grande partie de l’est de l’Angleterre le 19 septembre.

L’avertissement est en vigueur de midi à minuit, avec de fortes averses pouvant entraîner “des inondations localisées et des perturbations des transports”.

Le Met Office a déclaré: “Les nuages ​​et les épidémies de pluie dans les zones centrales et occidentales se déplacent vers l’est pour devenir lents cet après-midi, avec de fortes averses se développant…

“De fortes averses orageuses dans l’est de la Grande-Bretagne s’estompent lentement pendant la seconde moitié de la nuit.”