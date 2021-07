Prévisions météo chaudes au Royaume-Uni: la vague de chaleur durera 11 JOURS alors que la Grande-Bretagne bout à 32 ° C | Météo | Nouvelles

Les Britanniques ont afflué vers les plages, les parcs et les jardins ce week-end alors que des sommets de 31,6C (88,9F) ont été enregistrés à Heathrow et 30,2C (86,4F) à Cardiff. Le temps chaud devrait se poursuivre dans la nouvelle semaine de travail, le Met Office prévoyant une température torride de 32C (89,6F). De nouvelles cartes météorologiques montrent que la canicule devrait durer bien plus d’une semaine, les conditions chaudes devant durer au moins jusqu’au 29 juillet.

Les graphiques de température Netweather montrent qu’aujourd’hui devrait être une autre flambée, avec des prévisions de 30 ° C à Londres en fin d’après-midi.

La carte, valable pour 18 heures le lundi 19 juillet, montre qu’une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles vire au rouge foncé alors que le mercure monte en flèche jusqu’à 20.

Les prévisions pour mardi et mercredi après-midi verront à peu près la même chose, avec des sommets de 29C prévus dans le sud-est.

Le reste de l’Angleterre et du Pays de Galles peut s’attendre à des sommets de 27 ° C, tandis que les conditions chaudes commencent à se répandre plus au nord et couvrent le sud-ouest de l’Écosse.

D’ici le jeudi 22 juillet, la majeure partie du Royaume-Uni sera touchée par des conditions de canicule.

Des maximums de 29 ° C sont prévus dans le nord-est, avec des températures qui devraient atteindre le bas au milieu des 20 dans toute l’Écosse.

L’Irlande du Nord peut également s’attendre à un temps chaud, avec des prévisions maximales de 27C.

Le temps chaud devrait se poursuivre jusqu’à vendredi et le week-end, avec des températures qui devraient atteindre le milieu des années 20.

“Les zones les plus susceptibles d’obtenir 32 ° C sont des parties des Midlands et vers le sud-ouest de l’Angleterre et potentiellement Londres, elles vont toutes connaître les températures les plus élevées dans les prochains jours.”

Les prévisionnistes de la BBC ont déclaré que les prochains jours seront caractérisés par un temps sec et chaud.

Ils ont déclaré: “Avec la montée des hautes pressions à travers le Royaume-Uni, il y aura beaucoup de temps sec pendant plusieurs jours, en particulier au Pays de Galles et dans l’ouest de l’Angleterre.

“L’exception sera une bruine le week-end sur le nord de l’Écosse et une possibilité d’averses ailleurs lundi et mardi, principalement dans l’est.

“Après un week-end chaud, il fera moins chaud mais les températures resteront au-dessus de la moyenne.”

Des températures record ont été observées ce week-end, avec la journée la plus chaude jamais enregistrée en Irlande du Nord samedi, avec 31,2C (88,2F) enregistré à Ballywatticock, dans le comté de Down, à 15h40.

De nouveaux sommets ont également été enregistrés à Coton In The Elms dans le Derbyshire avec 29,7C (85,5F) et Usk, Wales à 29,6C (85,3F)

Threave, dans la région de Dumfries et Galloway en Écosse, a également enregistré un nouveau record avec 28,2 °C (82,8 °F).