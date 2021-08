Prévisions météo chaudes au Royaume-Uni : la vague de chaleur méditerranéenne brûlante de 31 °C va faire rôtir la Grande-Bretagne – nouvelles cartes | Météo | Nouvelles

Météo des jours fériés : prévisions d’ensoleillement pour le Royaume-Uni

Les dernières cartes thermiques de NetWeather sont devenues rouges pour montrer des sommets fulgurants de 31°C saisissant la France cette semaine le jeudi 2 septembre. tandis que Brighton, Southampton et Portsmouth voient 22C. La chaleur pourrait persister quelques jours plus tard, le samedi 4 septembre, alors que des sommets de 31 ° C continuent de dominer la France.

L’air chaud pourrait alors faire monter les températures encore plus haut au Royaume-Uni, Londres, le Kent et l’Essex étant touchés par 25 °C le même jour.

Plus au nord, Peterborough et Norwich pourraient voir le 24C et Leeds et Doncaster devraient profiter du 23C.

Tony Zartman, prévisionniste chez Accuweather, a prédit une haute pression en provenance d’Espagne et de France, qui sont situées le long de la côte méditerranéenne en Europe, pour aider à faire monter les températures au Royaume-Uni au cours de la première partie de septembre.

Il a déclaré à Express.co.uk : “Le régime météorologique global au cours des deux prochaines semaines sera celui dans lequel la haute pression devrait s’étendre de l’Espagne et de la France vers le nord jusqu’au Royaume-Uni.

“Cela apportera des conditions générales stables dans l’ensemble avec des températures proches à légèrement supérieures à la normale dans la plupart des endroits.

“La plus grande chance de temps chaud se trouvera dans l’ouest du Royaume-Uni, en particulier en Irlande du Nord, au Pays de Galles, dans l’ouest de l’Écosse et dans l’ouest de l’Angleterre.

“Au cours de cette période de deux semaines, il peut également y avoir des fronts faibles. Mais, en général, il y aura des jours plus stables.

« La deuxième quinzaine de septembre est plus incertaine.

« Les températures peuvent continuer à être proches de la normale.

“Cependant, il peut également y avoir une plus grande opportunité pour les fronts d’apporter des épisodes de pluie si la zone de haute pression s’affaiblit.”

Brian Gaze, prévisionniste chez Weather Outlook, a également prédit que septembre commencerait sur une note sèche cette semaine.

Il a déclaré: “La majeure partie du Royaume-Uni reste sèche pendant le reste de la période des jours fériés. Les quantités de nuages ​​​​varient.

“Dans l’est, un ciel couvert et une forte brise se combinent pour donner parfois une sensation de fraîcheur.

“La haute pression devrait apporter beaucoup plus de temps sec au cours de la semaine à venir.

“Dimanche commence à sécher dans la majeure partie du Royaume-Uni, mais des nuages ​​plus épais apportent quelques taches de pluie dans certaines parties du nord-est.

“Tout au long de la journée, le risque d’épisodes de bruine persiste dans le nord-est.

“Le reste du Royaume-Uni a une journée sèche avec des quantités variables de nuages. Le meilleur ensoleillement est susceptible d’être à l’ouest.

“Les températures vont de 15C (59F) à 22C (72F).

“Demain, le thème à prédominance sèche continue. Cependant, il pourrait y avoir beaucoup de nuages, en particulier dans le nord-est où il apporte une bruine inégale. Sensation de fraîcheur dans les zones où il reste couvert, mais agréable au soleil.

“Mardi, mercredi et jeudi voient peu de changement. Il pourrait y avoir quelques averses légères dans l’est de l’Angleterre, mais la plupart des endroits restent secs.

“Les conditions les plus ensoleillées devraient se trouver dans le nord-ouest. Ailleurs, des éclaircies se développent, mais il y aura probablement beaucoup de nuages.

“La période de règlement devrait se poursuivre jusqu’à la fin de la semaine prochaine dans une grande partie du Royaume-Uni.”

Les prévisions à long terme du Met Office entre le jeudi 2 septembre et le samedi 11 septembre ont ajouté que le début du mois pourrait voir des conditions instables, mais la haute pression devrait aider les températures à devenir “au-dessus de la moyenne”.

Il a déclaré: “La haute pression devrait être en charge à travers le Royaume-Uni dans un premier temps. La plupart des régions verront une poursuite du temps sec avec des nuages ​​​​variables et quelques éclaircies.

“Au cours du week-end, des épidémies de pluie pourraient commencer à se propager dans certaines régions du sud et de l’ouest, le temps principalement sec se poursuivant ailleurs.

“Les températures sont susceptibles d’être proches de la moyenne pour la plupart, mais plutôt fraîches dans les régions de l’Est.

“Au cours de la semaine suivante, il est probable qu’une période de temps instable se développera, entraînant des averses ou des périodes de pluie plus longues dans de nombreuses régions du Royaume-Uni.

“Les conditions les plus humides seront probablement dans les régions du nord-ouest avec le temps le plus sec dans le sud et le sud-est. Les températures seront probablement proches ou légèrement supérieures à la moyenne.”