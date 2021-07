Prévisions météo chaudes au Royaume-Uni: le graphique devient BLOOD RED alors que le brûlage 30C frappe – graphique à long terme | Météo | Nouvelles

La semaine dernière environ, une grande partie de la Grande-Bretagne a été touchée par des pluies torrentielles et des conditions nuageuses et humides. Mais la météo estivale devrait s’améliorer nettement au cours des prochaines semaines, les températures devant augmenter considérablement à partir du milieu du mois, atteignant un pic de 30 °C le mardi 20 juillet.

Le Met Office s’attend à ce que les températures grimpent à partir du samedi 10 juillet et que certaines parties du sud devraient devenir “très chaudes”.

À partir du début de la semaine du 19 juillet, les prévisionnistes s’attendent à ce que les conditions s’améliorent davantage, avec des vents légers et une faible probabilité de conditions orageuses.

Ils ont déclaré: “Les températures seront probablement supérieures à la moyenne pendant une grande partie de cette période, avec une probabilité accrue de vagues très chaudes dans le sud.”

Les graphiques de température Netweather montrent que les conditions plus chaudes devraient progressivement s’installer à partir de la fin de cette semaine.

Des sommets de 23 ° C sont prévus pendant une grande partie de la semaine, avant de se refroidir légèrement alors que la nouvelle semaine de travail commence le 12 juillet.

Les températures devraient ensuite augmenter considérablement le jeudi 15 juillet, avec une prévision de températures chaudes de 25 °C dans le sud-est en fin d’après-midi.

D’autres parties de l’Angleterre peuvent s’attendre à ce que le mercure augmente jusqu’à 20, la carte météo montrant une grande partie de l’Angleterre virer au rouge foncé – indiquant des températures plus chaudes.

Le soleil chaud devrait se poursuivre jusqu’au week-end, avec des prévisions de 25 °C dans une grande partie de l’Angleterre dimanche après-midi.

JUST IN: La tempête Elsa provoque des «inondations importantes» à Cuba pendant que les États-Unis se préparent

Les températures devraient grimper encore plus haut mardi après-midi, avec une chaleur torride de 30 degrés prévue dans la capitale.

Dans le nord de l’Angleterre, les températures devraient grimper à 29 °C, tandis que le Pays de Galles, l’Irlande du Nord et certaines parties de l’Écosse devraient atteindre des sommets de 26 °C.

Les conditions de canicule devraient se poursuivre tout au long de la semaine, avec une prévision de 29°C à nouveau mercredi.

Les graphiques de température de Netweather ne s’étendent pas au-delà du mercredi 21 juillet.

Les prévisionnistes de Netweather ont déclaré que la période du 19 juillet au 25 juillet ressemblerait probablement à une vague de chaleur.

Ils ont déclaré: “Cette semaine est la plus susceptible de présenter une vague de chaleur importante pour le Royaume-Uni, avec des vents du sud et du sud-est susceptibles de se produire alors que le beau temps anticyclonique se décompose de l’ouest, tirant potentiellement des masses d’air chaud du sud de l’Europe et créant également un potentiel de pannes orageuses.”

Les prévisionnistes ont ajouté: “Ainsi, une grande partie du Royaume-Uni devrait être plus chaude et plus ensoleillée que la moyenne cette semaine, et peut-être sensiblement plus chaude que la moyenne avec des anomalies positives de plus de 3°C dans certaines régions, bien que de nombreuses côtes orientées au sud et à l’est puissent être plus proches À la normale.”

Les prévisionnistes de la BBC disent que la vague de chaleur sera causée par des vents du sud-ouest apportant de l’air atlantique subtropical au-dessus du Royaume-Uni.