Prévisions météo chaudes au Royaume-Uni: les Britanniques se prélasseront dans l’explosion de la fin de l’été 22C avant les inondations d’horreur | Météo | Nouvelles

Les graphiques des températures maximales et minimales de Netweather montrent que la majorité de l’Angleterre connaîtra des températures comprises entre 20C (68F) et 22C (71,6F) à 18h aujourd’hui. Les couleurs orange sanguine sur les cartes ne s’étendront cependant pas largement à l’Écosse et au Pays de Galles, les températures devant être plus modérées.

Le mercure culminera entre 16C (60,8F) et 18C (64,4F) dans certaines parties du nord de l’Angleterre, du Pays de Galles et de l’Écosse.

Les prévisionnistes disent que cet après-midi sera principalement sec avec des périodes ensoleillées, mais des quantités variables de couverture nuageuse se développeront et il y a une chance que des averses se développent, principalement dans l’ouest.

Il y aura des zones de nuages ​​épais et des taches de bruine en Irlande du Nord et en Écosse.

Cependant, le Met Office a émis un avertissement météo jaune avant dimanche lorsque le temps humide devrait frapper.

Les averses devraient commencer vers midi et se poursuivre tout au long de l’après-midi et de la soirée.

Les régions orientales du pays connaîtront les pires précipitations, avec des chutes de 30 à 40 mm dans certaines régions.

Les experts pensent que le déluge pourrait entraîner des inondations localisées et des perturbations des transports.

L’Agence pour l’environnement a augmenté son niveau de risque d’inondation de “très faible” à “faible”.

“Il y a une petite chance d’inondations localisées à cause de ces fortes averses.”

Les températures seront légèrement plus modérées mais resteront chaudes pour une grande partie de l’Angleterre dimanche.

Les graphiques de températures maximales et minimales de Netweather montrent que l’Est de l’Angleterre aura des plages comprises entre 20C et 21C (69,8F).

Le reste de l’Angleterre, du Pays de Galles et de l’Écosse aura des plages de 11C (51,8F) à 18C (64,4F).