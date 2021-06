BBC Weather: l’Europe prévoit des températures caniculaires

Les températures atteindront 25 °C le 1er juillet dans le nord et les Midlands, le temps chaud se poursuivant les jours suivants, selon le modèle de température maximale de 2 m de WxCharts. Il s’ensuit une fin de juin instable avec des « averses » et des conditions « fraîches » attendues pour le Royaume-Uni.

Entre le 5 et le 18 juillet, les prévisions à long terme de BBC Weather prévoient des « conditions plus sèches et plus ensoleillées » pour la majeure partie de la Grande-Bretagne, même si l’Écosse restera humide.

Cela pourrait déclencher un “modèle très chaud” et des “vagues de chaleur” d’ici le milieu du mois, disent-ils.

L’Écosse, l’Irlande du Nord et le nord de l’Angleterre devraient connaître les pires pluies de début juillet.

La mise à jour de BBC Weather a déclaré: «Le modèle météorologique à grande échelle semble rester principalement statique pour la première moitié de juillet, avec une haute pression restant stationnée à l’ouest au-dessus de l’Atlantique.

La Grande-Bretagne pourrait connaître des “vagues de chaleur” le mois prochain (Image: GETTY/WXCHARTS)

Les températures devraient atteindre 25 ° C le 1er juillet (Image: WXCHARTS)

« Le creux de la dépression sera en grande partie juste au nord.

«Cela permettra aux conditions en Écosse de rester plus instables avec des périodes humides et fraîches prévues.

“Ces périodes de temps frais et humide s’étendront vers le sud en Irlande et en Angleterre de manière plus intermittente.”

Un temps plus chaud est probablement plus au sud, le modèle de température maximale WxCharts de 2 m prédisant 25 ° C pour Leeds et Birmingham le jeudi 1er juillet.

Le temps chaud se poursuivra jusqu’au 2 juillet (Image: WXCHARTS)

Le sud-est, Londres, East Anglia ressentira également la chaleur, avec des températures de 24°C, suggèrent les cartes.

Les conditions chaudes se poursuivront jusqu’au 2 juillet, avec des prévisions de 24 °C pour une grande partie du centre de l’Angleterre entre Manchester et Bristol.

Des conditions plus fraîches devraient être attendues dans l’ouest, avec 15C pour le nord du Pays de Galles et 17C pour l’Irlande du Nord.

Un temps plus chaud et ensoleillé est à prévoir à partir du 5 juillet.

Un temps plus ensoleillé devrait être attendu à partir du 5 juillet (Image: GETTY)

BBC Weather prévoit des “périodes chaudes et sèches” (Image: GETTY)

Prévisions météorologiques de la BBC : « L’anticyclone de l’Atlantique devrait parfois envoyer davantage de systèmes anticycloniques transitoires à travers les îles britanniques jusqu’en Europe du Nord.

«Ceux-ci persisteront en grande partie pendant quelques jours à la fois et inaugureront des conditions plus sèches et plus ensoleillées pour interrompre les conditions instables.

« Le potentiel de chaleur augmentera encore si l’un de ces sommets s’installe en Allemagne.

«Ces facteurs s’ajouteront à un modèle météorologique changeant qui se poursuivra en juillet.

« Les journées plus chaudes et plus ensoleillées devraient être principalement de brèves périodes au début de juillet. Ceux-ci pourraient devenir un peu plus persistants d’ici la mi-juillet, en particulier dans toute l’Angleterre. »

Selon les modèles informatiques, une puissante zone de haute pression devrait se former sur la Scandinavie d’ici la mi-juillet.

Cela pourrait provoquer une flambée des températures avec «un potentiel de vagues de chaleur».

“Le modèle météorologique à grande échelle semble rester principalement statique pour la première moitié de juillet” (Image: GETTY)

Même si la pression ne monte pas sur la Scandinavie, des conditions chaudes sont attendues.

Dans ces circonstances, la BBC Weather prévoit des « périodes chaudes et sèches ».

Mais malgré les prédictions de la BBC, les prévisionnistes admettent : “Un scénario plus réaliste avec un schéma plus frais interrompu par des périodes chaudes et sèches est favorisé, car l’anticyclone reste stationné au-dessus de l’Atlantique et a du mal à s’implanter en Europe.”