Prévisions météo chaudes au Royaume-Uni : une vague de chaleur méditerranée de 35 °C boursouflée se dirige vers la Grande-Bretagne – cartes | Météo | Nouvelles

Les dernières cartes thermiques de Netweather sont devenues rouge foncé pour montrer des pics torrides de 35 ° C saisissant la France, qui est située en Méditerranée, le lundi 16 août. Ces nuances sont ensuite vues pousser vers le sud de l’Angleterre le même jour, potentiellement aider les températures à monter en flèche jusqu’à 30 ° C étouffant à Londres, Essex et Kent. La BBC a prédit une haute pression de la mer Méditerranée pour aider à envoyer l’air chaud vers le Royaume-Uni en août.

Les prévisions à long terme entre le lundi 16 août et le dimanche 29 août indiquaient qu’il pourrait y avoir une autre vague de chaleur ce mois-ci, bien qu’il soit encore trop tôt pour le confirmer.

La prévision a déclaré: “Alors que la haute pression pousse lentement vers le nord depuis la mer Méditerranée, les systèmes de basse pression pris dans la trajectoire de la tempête et entraînés par le courant-jet seront également déviés vers le nord.

“Un temps plus sec devrait s’étendre du sud, et cela apportera également une masse d’air plus chaude et plus tropicale au Royaume-Uni.

“Les températures devraient avoir tendance à être plus chaudes que la normale jusqu’à la fin août, avec quelques jours chauds possibles si la haute pression se déplace trop longtemps au-dessus de la tête.

« Si le pic persiste au-dessus, une vague de chaleur peut se développer, mais la confiance est faible à ce sujet.

“Les chances de chaleur augmentent plus tard dans le mois, mais la haute pression devra se déplacer au bon endroit pour que cela se produise.

“Plus tard en août, il y a des signes encourageants pour une haute pression plus influente, au moins pour quelques semaines, apportant un temps plus sec et plus chaud.

“Cela vient avec une légère chance d’une vague de chaleur à la fin de l’été, mais pour le moment ce n’est qu’un risque.”

“La confiance pendant cette période reste faible à l’heure actuelle.

“Cependant, la plupart devraient voir un temps sec et beau.

“Des températures supérieures à la moyenne continuent d’être indiquées jusqu’à la fin du mois d’août, avec peut-être même des conditions très chaudes parfois dans les régions du sud.”

Brian Gaze, prévisionniste chez Weather Outlook, a mis en garde contre des conditions mitigées d’averses et de vagues de chaleur frappant le Royaume-Uni au cours de la première partie d’août.

Mais il a ajouté que “des périodes très chaudes” pourraient alors arriver au fur et à mesure que le mois avance.

Il a déclaré: “Dans la première quinzaine d’août, mélangé avec des averses ou des périodes de pluie plus longues mais aussi des périodes de chaleur et de fines. Le temps le plus sec sera probablement dans le sud et l’est, mais un risque accru de fortes averses ou d’orages signifie des variations locales pourrait être grand.

« Les températures devraient être supérieures à la moyenne lorsqu’elles sont agrégées sur l’ensemble de la période.

“Au cours de la seconde moitié, les chances de périodes stables et très chaudes augmentent. Des épisodes pluvieux averses sont encore probables, en particulier dans le nord et l’ouest.”