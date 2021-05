Prévisions météo chaudes: la carte montre une tempête menaçante se précipitant vers le Royaume-Uni pour effacer la vague de chaleur | Météo | Nouvelles

Le Royaume-Uni devrait connaître le jour le plus chaud de l’année aujourd’hui, car les températures devraient culminer à 25 ° C. Cependant, les Britanniques peuvent s’attendre à échanger des glaces contre des parapluies dans les prochains jours alors qu’un système de temps humide se rapproche. Une bande de pluie est sur le point de balayer vers le nord à partir de mercredi, avec la menace d’orages dans le sud-est, selon le Met Office.

Les dernières cartes de précipitations produites par Netweather montrent une zone de pluie bleue ombrée poussant vers l’est depuis l’Atlantique et sur le Royaume-Uni et l’Irlande mercredi soir.

De fortes pluies devraient affecter les régions de l’ouest du Royaume-Uni, avant de se déplacer progressivement vers le nord à mesure que la soirée avance.

Les températures devraient rester dans les bas 20 ° C au début de la semaine avant de se refroidir vendredi.

Le prévisionniste de Netweather.TV, Nick Finnis, a déclaré: “Le lundi férié sera une autre journée sèche et chaude et ensoleillée et avec une brise du sud-est se développant à partir d’un continent proche et chaud, les températures seront également supérieures d’un degré ou deux.

“Mardi promet une autre journée chaude et ensoleillée pour la plupart, cependant, mercredi verra une panne du beau temps, alors qu’une zone de basse pression se déplace vers le nord du golfe de Gascogne à travers l’Irlande – répandant des averses orageuses au nord-est à travers l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord .

«Plus frais et plus frais à partir de jeudi, avec des averses continuant de se propager vers le nord-est dans les régions du nord et de l’est, plus sèches et plus lumineuses dans le sud et l’ouest.

“Vendredi, pour l’instant, est indiqué pour voir plus de nuages ​​avec des averses affectant le nord et l’ouest, sèches et fines ailleurs.”

Becky Mitchell, une météorologue du Met Office, a ajouté que les conditions humides devraient provoquer des tempêtes dans le sud-est de l’Angleterre à partir du milieu de la semaine.

Elle a déclaré: “Il y a une chance que de l’orage éclate dans le sud-est et nous pourrions y avoir des tempêtes assez intenses.

“Il y a encore beaucoup d’incertitude, mais avec le temps chaud et humide que nous avons, nous avons les ingrédients clés pour les orages.”

Elle a poursuivi: “Le temps plus chaud durera au moins jusqu’à jeudi dans la plupart des endroits, c’est à ce moment-là que nous pourrions faire entrer un peu d’air un peu plus frais.”

Demain, le mercure devrait atteindre des sommets de 20C ou même 21C dans l’ensemble du Royaume-Uni, selon les cartes de températures maximales produites par WXcharts.

Les Britanniques ont afflué vers les plages et les bars ce week-end férié de printemps alors que les températures ont atteint des sommets de 24 ° C en Écosse dimanche.

Le mercure est en passe de faire mieux cet après-midi et d’enregistrer la journée la plus chaude de 2021 – battant le 24,5 ° C fixé à Kew Gardens le 30 mars.