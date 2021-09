Prévisions météo chaudes : la vague de chaleur de 5 jours commence CETTE SEMAINE alors que le courant-jet des Açores frappe la Grande-Bretagne | Météo | Nouvelles

in

Le mercure devrait atteindre 23 °C (73 °F) d’ici vendredi, car l’air chaud du courant-jet des Açores fait cuire une grande partie du Royaume-Uni à des sommets inhabituels pour la saison, selon WX CHARTS. En se déplaçant vers le nord, les Midlands devraient atteindre des sommets de 20 ° C (68 ° F) et plus, le sud-ouest connaissant des températures similaires à partir de demain.

Plus au nord, l’Écosse et l’Irlande du Nord resteront agréables – culminant à 17C (63F).

La chaleur devrait augmenter progressivement à partir de demain – donnant à la semaine de travail une finale glorieuse.

Londres est à nouveau sur le point de voir la plupart du soleil glorieux avec le mercure atteignant des sommets de 22C (72F).

Cette chaleur restera dans une grande partie du sud-est – se refroidissant légèrement dans le sud-ouest et les Midlands.

En se dirigeant plus au nord, il reflète une image vue aujourd’hui – avec des adorateurs du soleil en réserve pour un temps agréable, voire spectaculaire.

Entre jeudi et vendredi, les températures devraient culminer à 23 °C (73 °F), selon le site Web.

Les prévisionnistes pensent que ce temps anormalement chaud restera tout au long du week-end – avec des températures atteignant des sommets de 22C (72F) dans le sud-est.

S’adressant à Express.co.uk, le prévisionniste Jim Dale, des services météorologiques britanniques, a expliqué que le changement climatique a souvent prolongé l’été au Royaume-Uni jusqu’aux trois premières semaines de septembre.

Alors qu’au cours des dernières décennies, le mois inaugurait l’automne, il n’est pas rare maintenant de voir un temps clair, sec et ensoleillé jusque tard dans le mois, a-t-il expliqué.

Il a déclaré: «Ce qui nous attend, c’est un mois récapitulatif prolongé pour les trois premières semaines de septembre en raison du changement climatique.

“Ce dans quoi nous allons maintenant, c’est un beau temps, c’est très agréable mais ce n’est probablement pas beaucoup plus que cela.”

Malheureusement, M. Dale a déclaré qu’il est peu probable que le temps magnifique dure dimanche dernier, car le courant-jet se déplace progressivement vers le sud.

Cet air chaud sera progressivement remplacé par un temps plus froid et plus humide à l’approche de la fin de septembre, a-t-il déclaré.

Il a déclaré : « Tout commence à changer le week-end, alors frappez pendant que le fer est chaud et profitez-en au maximum pendant qu’il est encore là.

« Bientôt, nous demanderons de le récupérer et nous ne le récupérerons probablement pas très facilement.

«Tout ce type de temps à l’envers – cela fait partie de l’occasion à plus long terme de déterminer ce que le temps va faire.

« En d’autres termes, c’est plus imprévisible. Il est difficile de dire ce qui va se passer d’une semaine à l’autre.