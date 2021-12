Prévisions météo de Noël : averses probables, mais certaines régions peuvent voir de la neige

Des conditions douces, grises et humides sont prévues pour beaucoup le jour de Noël (Photo : PA/REX/Met Office)

Ce sera un Noël humide et doux pour beaucoup avec le risque de neige dans les régions du nord.

De fortes averses sont probables la veille de Noël dans le sud de l’Angleterre et du Pays de Galles, tandis que la pluie reviendra le jour de Noël.

Un avertissement météo jaune pour la neige est en place pour l’Écosse jusqu’à 11 heures du matin, le Met Office avertissant que deux à cinq centimètres dans les zones vallonnées pourraient entraîner des perturbations.

La neige pourrait continuer dans le nord jusqu’au 25 décembre, mais il est peu probable qu’elle s’installe, sauf sur les flancs des collines.

Les prévisionnistes prévoient un temps instable, mais ce sera sous forme de pluie pour la plupart.

Des températures douces pouvant atteindre 10 ° C à Londres et dans le sud-est rendront un Noël blanc très improbable dans ces régions du pays.

Il y a un risque de neige là où se trouve la limite entre l’air plus doux et plus froid, principalement sur les hauteurs.

L’emplacement exact est encore incertain, mais la neige est possible dans le Peak District, les régions des Pennines, puis les Southern Uplands plus tard.

Le météorologue en chef adjoint, Chris Bulmer, a déclaré: «La période de Noël sera une période assez instable à travers le Royaume-Uni cette année.

C’était un début brumeux pour le réveillon de Noël à Dunsden, Oxfordshire (Photo: Shutterstock)

«Beaucoup verront des conditions humides et nuageuses alors que l’air doux domine le sud et l’ouest du Royaume-Uni.

« Là où cet air doux rencontre de l’air plus froid essayant de s’enfoncer vers le sud, il y a un risque de neige de Noël, cela semble très probablement au-dessus des Pennines, mais l’emplacement exact de cette frontière est encore incertain.

« Dans l’extrême nord, des conditions froides et un ciel plus dégagé apporteront une sensation plus hivernale. Pour de nombreuses régions, un vent d’est vif apportera un refroidissement éolien notable.’

De nombreux prévisionnistes avaient prédit de la neige le jour de Noël, ce qui a conduit les bookmakers à réduire les chances d’un Noël blanc.

Des bandes de pluie affecteront le Pays de Galles et le sud de l’Angleterre (Photo: Met Office)

Mais cela est devenu moins probable à mesure que nous nous rapprochons du jour lui-même.

Il suffit d’un flocon de neige tombant à des endroits déterminés pour qu’un Noël blanc soit déclaré.

Weather Outlook met désormais le risque de neige au nord du Yorkshire à 35% et 25% au sud du comté.

Ses prévisions indiquaient: «La majeure partie du Royaume-Uni devrait être sans neige, mais un Noël blanc technique est probable dans certains endroits. Certaines parties de l’est et du nord de l’Angleterre pourraient voir quelques flocons dans la matinée.

«Dans la moitié orientale de l’Écosse, il existe une possibilité d’averses de neige éparses. Plus tard dans la journée, une bande de fortes pluies pousse vers le nord-est à travers la moitié sud du Royaume-Uni et sur les hauteurs du Pays de Galles et du Peak District, il pourrait y avoir de la neige.

Les prévisions entre Noël et le Nouvel An annoncent des conditions plus instables, avec un air doux du sud-ouest apportant pluie et vent.

