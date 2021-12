Prévisions météo de Noël : gros gel à frapper pendant la période des fêtes « hivernale » – NEIGE potentielle | Météo | Des nouvelles

Les cartes et les graphiques ont montré une accumulation de haute pression autour de Noël, avec un temps plus froid et de la neige attendus. Le traqueur de neige de Netweather.tv pour Noël voit un mélange de haute et basse pression de l’Atlantique apporter « de l’air froid ».

Les prévisionnistes ont déclaré: «Au cours des dernières mises à jour, nous avons suivi la manière dont la haute pression devait se développer, puis dériver lentement vers le nord jusqu’à la période de Noël.

« Cela devrait encore se produire, mais lors des récentes mises à jour de divers modèles de prévision, ce processus a eu tendance à s’accélérer.

«Cela signifie que d’ici le jour de Noël, le pic sera peut-être suffisamment éloigné pour permettre aux systèmes de l’Atlantique de recommencer à s’impliquer.

« Nous sommes à 10 jours, il est donc encore trop tôt pour regarder autre chose que les tendances, mais ce scénario pourrait potentiellement apporter de la neige pour certains, en particulier la moitié nord du Royaume-Uni. »

Le prévisionniste a ensuite ajouté que si « la confiance est assez faible dans un résultat particulier », « un peu de pluie, de grésil ou de neige est plus probable qu’il ne l’était ».

Ils ont cependant ajouté: « Mais, cela va certainement prendre au moins quelques jours de plus pour commencer le processus de mise au point des prévisions finales. »

Du 27 décembre au 2 janvier, les prévisions de Netweather.tv indiquent qu’il y a « un potentiel de chutes de neige ».

Leurs prévisions étaient les suivantes : « La confiance est plus faible pour cette période, mais il y a de plus grandes chances qu’un temps plus froid arrive de l’est à un moment donné au cours de cette période, car la pression la plus élevée se transfère plus au nord, très probablement vers la Scandinavie.

« Il existe donc un potentiel de chutes de neige, mais pas une certitude, car tout dépend des spécificités de la direction du vent et de l’étendue des masses d’air froid sur le continent proche. »

Jim Dale, météorologue pour British Weather Services, a également déclaré au Sun qu’une « recette parfaite » des eaux chaudes de la mer du Nord et un refroidissement La Nina du Pacifique après un automne placide seraient à l’origine du temps instable.

M. Dale a déclaré au point de vente: « Nous nous attendons à une autre tempête majeure ce mois-ci qui définira la tendance pour les mois à venir.

« Nous nous attendons à ce que cinq à six tempêtes frappent au cours de la période hivernale, ce qui pourrait être suffisamment grave pour mériter d’être nommé. »

Grahame Madge, du Met Office, a déclaré à Express.co.uk alors que la période précédant Noël devrait voir un temps calme, des conditions plus instables pourraient survenir pendant et après les vacances.

Il a déclaré: « Un temps calme devrait prévaloir dans tout le Royaume-Uni à l’approche de Noël, avec beaucoup de nuages ​​pour de nombreuses régions et des températures diminuant lentement avec le temps.

« Vers la fin de la semaine prochaine, il y a de plus en plus de chances que des conditions météorologiques plus instables affectent le Royaume-Uni, avec de la pluie et peut-être de la neige, possible pour certains endroits.

« Cependant, il y a beaucoup d’incertitude jusqu’à présent et il est trop tôt pour dire exactement ce qui se passera. »

Tyler Roys, météorologue principal d’AccuWeather, a également déclaré à Express.co.uk : « Les chances de neige la semaine de Noël à travers le Royaume-Uni restent faibles, cependant, cela ressemblera très probablement à l’hiver avec des températures proches de légèrement inférieures à la normale pour cette période de l’année – des températures élevées à un chiffre et des températures basses autour de 0C.

« Une grande partie de cette semaine semble être en grande partie sèche. La semaine après Noël, il semble que les températures seront proches, voire légèrement inférieures à la normale.

« Il y a des indications qu’il pourrait y avoir des précipitations autour de cette semaine.

« Une partie de cela, étant donné les températures mentionnées il y a deux phrases, pourrait entraîner de la neige, principalement en Écosse, dans le nord de l’Angleterre et même dans certaines parties des Midlands et généralement dans les hautes altitudes. »