Prévisions météo du Grand Prix de France F1 2021

Le Grand Prix de France devrait être couvert pendant une grande partie du week-end, avec un léger risque d’averses de pluie le jour de la course.

Les prévisions indiquent que vendredi sera le plus ensoleillé des trois jours de course au Paul Ricard. La séance du matin verra des nuages ​​relativement épais, mais cela devrait devenir ensoleillé d’ici les deuxièmes essais.

Samedi suivra un schéma similaire de couverture nuageuse, se soulevant quelque peu après les troisièmes essais mais toujours relativement lourd avant l’heure de qualification.

Le jour de la course sera comme les deux jours précédents – couvert et avec des températures jusqu’à 31°C – mais avec un risque accru de pluie. À l’heure actuelle, seule une légère probabilité de pluie est prévue pendant la course, et cela pourrait bien changer au cours des trois prochains jours0

Les températures globales devraient être relativement élevées au Paul Ricard. Le mercure culminera à environ 30 °C le vendredi et le samedi juste avant les séances de l’après-midi chaque jour.

Les conditions de vent vendredi seront un peu plus fortes que samedi, avec des vitesses allant jusqu’à 30 km/h et des rafales allant jusqu’à 55 km/h. Il devrait être plus calme pour les qualifications, avec des vitesses de pointe à 20 km/h et des rafales à 40 km/h.

Les différences les plus frappantes entre ce week-end et la dernière visite de la F1 sur la piste il y a deux ans seront la couverture nuageuse. Bien que les températures de l’air devraient être plus élevées cette année, après avoir culminé à 27 ° C lors de la course du Grand Prix de France 2019, toutes les sessions cette année-là se sont déroulées par temps ensoleillé.

Attendez-vous à des températures de piste considérablement plus basses que les 50-57C observés lors des essais, des qualifications et de la course en 2019. À partir de ce week-end, les équipes de course doivent se plier à de nouveaux contrôles stricts de la température et de la pression de leurs pneus, et elles devront surveiller de près sur les changements des conditions atmosphériques.

