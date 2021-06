Prévisions météo: la Grande-Bretagne va cuire dans la canicule de trois jours aux Açores alors que le Royaume-Uni dit adieu à la pluie | Météo | Nouvelles

in

Les graphiques de température de Netweather montrent qu’au début du mois de juillet, le mercure dans la plupart des régions du Royaume-Uni atteindra jusqu’à 27 ° C (80,6 ° F) alors qu’un nouveau front chaud arrive des Açores. Les graphiques de Netweather, basés sur les données du modèle GFS, deviennent rouge foncé le 1er juillet et montrent la haute pression venant de France et couvrant la plupart des régions du Royaume-Uni.

Les graphiques montrent que la tendance commence immédiatement le 1er juillet au plus fort de la journée à 15 heures, lorsque le mercure pourrait atteindre 25 ° C (77 ° F) dans le sud-est de l’Angleterre.

D’autres parties de l’Angleterre verront des températures comprises entre 16 °C (60,8 °F) et 21 °C (69,8 °F), tandis que l’Écosse et le Pays de Galles verront des fourchettes plus modestes comprises entre 14 et 18 °C (57,2-64,4 °F).

Le vendredi 2 juillet, le mercure sera légèrement plus élevé alors que les températures montent jusqu’à 27C (80,6F) à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre.

Un schéma similaire se dessine également dans le sud et l’est de l’Angleterre avec des hautes pressions dérivant en augmentant les températures jusqu’à 24C (75,2F).

Ailleurs au Royaume-Uni, l’Écosse connaîtra des conditions plus douces car le mercure se situe entre 11C et 15C (51,8F-59F), tandis que le Pays de Galles verra 15C et 20C (59F-68F).

Le samedi 3 juillet, les températures à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre culmineront à 26C (78,8F) et dans l’est de l’Angleterre entre 23C (73,4F) et 24C (75,2F)

D’autres parties de l’Angleterre verront des plages plus modestes entre 19C (66,2F) et 21C (69,8F), le Pays de Galles 14C à 18C (57,2F-64,4F) et l’Écosse 10C à 19C (50F-66.2F).

Un porte-parole de Netweather a déclaré à propos de début juillet : « Il y a un signal pour que la pression devienne relativement élevée à l’est du Royaume-Uni, ce qui pourrait entraîner un temps plutôt chaud s’établissant en particulier dans l’est de la Grande-Bretagne, avec des vents soufflant du sud ou sud-ouest, et potentiel d’épidémies orageuses.

“Lundi, il y aura plus de pluies averses venant du sud affectant la moitié sud de l’Angleterre.”

Il a poursuivi: “Mardi, la journée semble plus sèche, mais un temps plus humide viendra de l’ouest-nord-ouest alors que nous entrons dans la seconde moitié de la semaine prochaine.

“Il y aura des jours plus secs, mais cela ne veut pas dire que nous sommes arrivés à la fin de cette période instable.”

C’est une image similaire à travers le Royaume-Uni, les quatre pays faisant face à au moins une autre semaine de ciel gris.

M. Birkhall a précisé: “Il y a eu beaucoup de temps instable récemment.”

“Le plus lourd a généralement été dans les régions du sud – en provenance du continent proche, de l’autre côté de la Manche et vers le Royaume-Uni.”

La Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) a émis des conseils sur la conduite en toute sécurité pendant les averses estivales après le temps pluvieux.

Les conseils du DVSA consistent notamment à autoriser au moins le double de la distance de séparation habituelle entre votre véhicule et celui qui vous précède, à réduire la vitesse et à utiliser des feux de croisement pour que les autres conducteurs puissent vous voir.