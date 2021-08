Prévisions météo: l’air chaud de 75F grésillera le Royaume-Uni après un «changement» – Le graphique montre un mouvement de chaleur | Météo | Nouvelles

Après qu’une grande partie du pays ait subi un lavage ce mois-ci, septembre pourrait offrir une cueillette plus riche pour les adorateurs du soleil du Royaume-Uni. Les températures devraient augmenter progressivement tout au long de la semaine – culminant jusqu’à 24 ° C (75,2 ° F) « dans le sud et le sud-ouest de l’Angleterre » jeudi et vendredi, selon Netweather.

En regardant vers le reste de la semaine, la société météorologique a déclaré que “la haute pression continuera de dominer” mais qu’elle “restera centrée sur le nord du Royaume-Uni”.

Ils ont ajouté : “Il va lentement changer de position, et d’ici la fin de la semaine, la plupart d’entre nous auront un vent du sud-est plutôt que du nord-est.

«Dans d’autres régions de l’ouest, des sommets de 19C (66,2F) à 22C (71,6F) seront typiques. Les régions orientales plus nuageuses continueront de voir des températures maximales de 15C (59F) à 17C (62,6F).

“Le temps stable et calme se dégradera pendant le week-end alors que la basse pression devrait se déplacer près de l’ouest de la Grande-Bretagne.

“Dimanche, en particulier, semble être une journée pluvieuse pour beaucoup, et ce régime plus instable devrait se poursuivre la semaine prochaine.

“Cependant, avec les vents passant principalement du sud au sud-ouest, le temps plus instable de la semaine prochaine pourrait produire plus d’ensoleillement pour une grande partie de l’est de l’Angleterre.”

Et les graphiques de Netweather montrent l’air plus chaud se déplaçant dans certaines parties du pays.

S’exprimant sur sa chaîne YouTube hier, Brian Gaze de The Weather Outlook a déclaré : « Alors que nous approchons de la fin de la semaine, cette zone de haute pression commence à s’éloigner.

Il a ajouté : « C’est donc quelque chose à surveiller. Il peut y avoir – au moins pendant un certain temps – des conditions plus ensoleillées et plus chaudes dans l’est et le centre de la Grande-Bretagne et dans le sud. »

Malheureusement, tout le Royaume-Uni n’est pas prêt à se prélasser au soleil.

Cela vient du fait qu’une grande partie du centre et de l’est de l’Angleterre a été frappée par des nuages ​​​​épais qui ont produit de la bruine et une faible visibilité hier et ce matin.

Les températures auraient culminé entre 19C (66,2F) et 22C (71,6F) aujourd’hui.

Alors que la semaine touche à sa fin, l’anticyclone “continuera à dominer la météo” – faisant monter les températures.

Les perspectives de BBC Weather de jeudi à samedi sont les suivantes : “Jeudi commencera principalement par un temps nuageux. Tout au long de la journée, le soleil se développera du nord et le soir, de nombreux habitants du Royaume-Uni verront un mélange de nuages ​​épars et de périodes ensoleillées.

“Vendredi commencera par un temps nuageux mais des éclaircies devraient se développer dans l’après-midi pour les régions du nord-ouest et du sud.

“Samedi sera nuageux avec la possibilité de quelques pluies légères dans le sud-ouest.”