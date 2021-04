Prévisions météo pour 2021 Emilia-Romagna Grand Prix F1

Les équipes de Formule 1 s’attendent à un week-end pluvieux à Imola pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne ce week-end, bien qu’il y ait de bonnes chances de sécheresse pendant les séances sur piste.

Les prévisions météorologiques indiquent un risque de pluie supérieur à la moyenne dans les heures précédant le Grand Prix de dimanche. Mais la course de 63 tours se déroulera probablement sous un ciel plus clair et sur une piste sèche lorsque l’action débutera à 15 heures, heure locale.

Sans surprise, on s’attend à des températures bien inférieures à celles de l’ouverture de la saison sur le circuit international de Bahreïn. Certaines équipes, comme Alpine, attendent avec impatience une baisse des températures après avoir été préoccupées par leur rythme dans des conditions chaudes il y a trois semaines.

Du vendredi au dimanche, la température maximale de l’air à Imola ne devrait être que de 13 ° C. Les températures de piste sont susceptibles d’être plusieurs degrés plus élevées. La course de l’année dernière, tenue en novembre, a connu un pic de seulement 24 ° C. La couverture nuageuse pendant les sessions de ce week-end empêchera probablement celles-ci de monter dans les années vingt.

Cela profitera sans aucun doute à AlphaTauri, la seule équipe à avoir testé à Imola pendant les périodes plus froides de l’hiver.

Des vitesses de vent d’environ 15 km / h pourraient frapper la séance de qualification, qui se déroule une heure plus tôt que prévu. C’est assez bas – environ quatre mètres par seconde.

La plupart des équipes, et notamment Williams avec leur FW43B sensible au vent, apprécieront les conditions plus calmes de ce week-end. Le circuit d’Imola est abrité par des arbres et des bâtiments, ce qui réduit le risque d’inconfort du vent pour les conducteurs dans des voitures particulièrement délicates à manipuler.

