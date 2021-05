Prévisions météo pour 2021 Monaco Grand Prix F1

Comme pour plusieurs autres Grands Prix européens cette année, Monaco devrait connaître des conditions nettement plus fraîches que sa précédente course.

Mais cette dernière occasion remonte à deux ans. La Formule 1 n’a pas visité la principauté en 2020, pour la première fois depuis 1954, en raison de la pandémie.

La course de cette année se déroule à peu près à son emplacement habituel du calendrier – une semaine ou une semaine – mais sera nettement plus cool que l’événement de 2019.

Un mai globalement plus froid et plus orageux que certaines années en Europe affectera également la principauté, rendant les séances d’entraînement potentiellement quatre à cinq degrés plus froides qu’en 2019. La première pratique en 2019 s’est déroulée dans des températures de l’air de 19 ° C, alors que cette année, il pourrait être aussi frais que 15C, avec la deuxième pratique réglée pour être un peu plus chaud.

Avec peu d’adhérence disponible sur la surface de la piste, cela prouvera probablement une recette pour le grainage sur les pneus. Cependant, les deux sessions du jeudi devraient être ensoleillées, sans couverture nuageuse importante.

Des averses légères sont prévues vendredi, et bien qu’il n’y ait pas d’action en F1 à ce moment-là, cela pourrait rendre la vie intéressante pour les pilotes de Formule 2. Il est peu probable que les précipitations soient suffisamment fortes pour affecter de manière significative la course les jours suivants.

Samedi sera nuageux et plus frais que jeudi, les qualifications se déroulant chez les adolescents. Une température maximale potentielle de 19 ° C n’est que deux ou trois degrés de moins que la session de 2019, mais ce sont les marges qui comptent en F1, en termes de fonctionnement des pneus composés les plus tendres pour un circuit urbain.

Le jour de la course n’aura pas une couverture nuageuse complète, mais des nuages ​​intermittents chassant les nuages ​​qui pourraient entraîner un refroidissement soudain de la piste pendant le Grand Prix. La température de l’air sera nettement plus froide qu’en 2019, ne dépassant pas 20 ° C là où le dernier Grand Prix de Monte Carlo était au milieu des années 20. Le risque de pluie restera cependant faible et la vitesse du vent – pas une préoccupation majeure sur la piste fermée de Monaco – sera relativement faible.

