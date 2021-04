Prévisions météo pour 2021 Portuguese Grand Prix F1

Le Grand Prix du Portugal 2021 devrait être quelques degrés plus frais et plus couvert que la précédente sortie de F1 à l’Autodromo do Algarve.

La course de 2020 sur le circuit près de Portimao n’était pas particulièrement chaude selon les normes de la F1, avec des températures de l’air culminant à environ 22 ° C. L’événement de cette année, qui s’est tenu beaucoup plus tôt dans l’année, verra des températures d’environ 3 ° C plus basses à chaque session et une plus grande couverture nuageuse sur le circuit.

Les températures de piste devraient donc être légèrement en baisse par rapport à l’année dernière, en particulier compte tenu du ciel plus couvert. La première séance d’essais de l’année dernière avait une température de l’air de 21 ° C, mais une température de piste de 34 ° C. Cette année, la même session aura un maximum ambiant de 17 ° C et sera nuageuse.

La deuxième pratique sera, comme on pouvait s’y attendre, un peu plus chaude à 19 ° C et également beaucoup plus venteuse, avec une brise pouvant atteindre 23 kilomètres à l’heure. Les essais finaux et les qualifications de samedi suivront un schéma similaire, le vent reprenant une petite séance et les températures à peu près identiques sous un ciel nuageux.

Les premières prévisions pour le jour de la course indiquent que les conditions devraient s’améliorer. Un temps beaucoup plus ensoleillé est attendu à temps pour le Grand Prix. Même ainsi, il devrait rester relativement vif avec une température de l’air de 24 ° C pendant le temps de course prévu et des vents de 24 km / h.

Le risque de pluie restera faible tout le week-end, il devrait donc y avoir peu de chances que les conditions humides se reproduisent à Imola.

