Prévisions météo pour le Grand Prix d’Arabie Saoudite F1 2021

Des conditions météorologiques chaudes et stables sont attendues pour le premier Grand Prix d’Arabie saoudite de F1, mais les conditions de piste peuvent encore être délicates.

L’avant-dernière manche du championnat se déroulera ce week-end sur une nouvelle installation temporaire, le circuit de la corniche de Jeddah, situé dans la deuxième ville du pays. La course se déroule surplombant la mer Rouge, de sorte que les brises côtières atténueront les températures du désert.

Même ainsi, le mercure devrait dépasser 30 °C au cours des trois jours d’action compétitive sur la piste. Ce que cela signifiera pour les températures de la piste reste à voir, mais l’asphalte récemment posé est susceptible d’absorber la chaleur.

Un point d’interrogation important concerne les niveaux d’adhérence ce week-end. Comme la F1 l’a expérimenté l’année dernière lors de ses visites sur les pistes récemment refaites d’Istanbul Park et d’Algarve, l’asphalte frais prend du temps pour donner l’adhérence souhaitée. Au départ, les huiles fuient de la surface, et ce n’est qu’une fois nettoyées que les pilotes de course peuvent trouver toute l’adhérence dont ils ont besoin.

À quelle vitesse la surface de la piste s’améliorera-t-elle ce week-end ? Les conditions chaudes et sèches devraient aider, tout comme le fait que la F1 partage le site avec la Formule 2 et une série de soutien Porsche. Cela aidera à nettoyer la surface et à poser le caoutchouc. Mais il n’est pas clair s’il offrira suffisamment d’adhérence pour que les tours de qualification promis à plus de 250 km/h soient réalisables. Cela peut s’avérer suffisamment dangereux pour attraper les imprudents.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Pour plus de mises à jour sur les conditions de piste au cours de chaque session, gardez un œil sur . Live et le compte Twitter ..

Grand Prix d’Arabie Saoudite 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Arabie saoudite 2021

Partagez cet article . avec votre réseau :