Prévisions météo pour le Royaume-Uni: la Grande-Bretagne s’apprête à exploser à 22 ° C en cinq jours de canicule alors que l’été arrive tôt | Météo | Nouvelles

Le Royaume-Uni est prêt pour un soleil radieux et des températures chaudes à partir du dernier week-end d’avril, selon les dernières cartes météorologiques. Les cartes montrent les conditions estivales à partir du dimanche 25 avril, le mercredi 28 avril devant être particulièrement chaud alors que des sommets de 22 ° C sont attendus dans le nord du pays.

Les cartes de température de WXCharts montrent que le mercure devrait monter en flèche à partir du dimanche 25 avril.

Le graphique montre que des sommets de 20 ° C sont prévus d’ici 18 heures dans les régions du nord, le reste du Royaume-Uni devant voir les températures augmenter jusqu’à l’adolescence.

Les conditions devraient s’améliorer au fil de la semaine, avec des graphiques montrant des sommets de 21 ° C mardi après-midi près de Manchester et de Liverpool.

La carte montre que d’énormes pans du Royaume-Uni peuvent s’attendre à voir des températures comprises entre 15 et 19 ° C.

Les graphiques de Netweather montrent également que le Royaume-Uni prévoit des conditions chaudes, avec une carte montrant qu’une grande partie du pays devient orange chaud – représentant les conditions de réchauffement.

Une carte valable mardi à 18 heures montre que 21 ° C est prévu dans certaines parties de l’Écosse et du nord de l’Angleterre.

Des sommets de 20 ° C sont également prévus dans le sud-est.

Mais le meilleur du temps chaud devrait arriver le mercredi 28 avril.

JUST IN: Prévisions de neige au Royaume-Uni: avril le plus froid de Grande-Bretagne depuis des années alors que la neige tombe

Ils ont déclaré: «La fin d’avril et la première partie de mai seront à la merci de la haute pression qui devrait souvent se retrouver au nord ou à l’ouest, et de la basse pression au sud près de l’Espagne.

“Le Royaume-Uni sera pris entre ces deux systèmes de pression à grande échelle, donc nous continuerons probablement à voir des conditions météorologiques changeantes.”

Ils ont ajouté: “Alors que nous nous dirigeons vers le mois de mai, nous nous attendons à ce que le temps devienne de plus en plus calme, sec et chaud.”

Le Met Office a ajouté: “Le temps beau et sec est susceptible d’être plus répandu dans l’ensemble, en particulier à la fin avril, avec ce signal diminuant en mai, bien que toutes les régions soient susceptibles de voir des averses ou des pluies plus longues parfois.

“Des températures probablement proches de la moyenne avec des périodes plus chaudes sont parfois possibles.”

Le mois d’avril dernier, qui a coïncidé avec le premier lock-out national du Royaume-Uni, a été le plus ensoleillé jamais enregistré.

Le UK Met Office a publié ses chiffres mensuels indiquant 224,5 heures de soleil, battant le précédent record britannique d’avril 2015, qui était de 211,9 heures.

Le mois a également été caractérisé par des conditions très chaudes et sèches.