Prévisions météo pour les jours fériés: le «spectacle d’horreur» se profile alors que le Royaume-Uni sera battu par 50 mm de pluie | Météo | Nouvelles

Le Met Office a émis un avertissement météorologique jaune pour le vent sur une grande partie de la côte sud de l’Angleterre et sur la côte du Pays de Galles lundi et mardi. Lundi, il y aura des pluies généralisées à travers le pays allant jusqu’à 40-50 mm aux côtés de vents forts.

Le temps sera nuageux avec de légères pluies le matin tandis que la pluie deviendra forte en fin de journée.

On prévoit que de fortes rafales de vent perturberont les déplacements, les prévisionnistes prévoyant des rafales allant jusqu’à 40-50 mph.

Les températures varieront entre 13 ° C (55,4 ° F) et 14 ° C (57,2 ° F) le lundi jour férié, en dessous des températures normales pour cette période de l’année plus proche de 16 ° C (60,8 ° F).

Pendant ce temps, aujourd’hui continuera à être froid pour la période de l’année, avec du soleil et des averses éparses.

Les températures varieront entre 10 ° C (50 ° F) et 13 ° C (55,4 ° F)

Le météorologue du Met Office Craig Snell, a ajouté: «Lundi verra un bon départ à l’est.

«La pluie viendra de l’ouest le matin et se répandra dans toutes les régions au cours de la journée.

«La pluie sera accompagnée de vents violents.

Les prévisions du Met Office sont soutenues par des graphiques de The Weather Outlook montrant de larges bandes bleues indiquant la pluie couvrant le Royaume-Uni tout au long de la journée.

Le service de prévision a décrit les perspectives pour demain comme le «spectacle d’horreur du lundi des jours fériés».

La semaine prochaine, le Met Office a déclaré qu’à partir de la semaine prochaine et vers le jour du scrutin jeudi, le temps reviendrait à un mélange de soleil et d’averses.

M. Snell a ajouté: «À partir de la semaine prochaine, nous nous débarrassons de cette zone de basse pression tôt mardi et retournons là où nous en sommes maintenant, un flux froid du nord avec un mélange de soleil et d’averses.

“Dans le sud, nous pourrions bien voir une autre bande de pluie venir du sud-ouest, donc il pourrait être un peu plus sombre et humide dans le sud du Royaume-Uni, mais c’est un peu incertain.”

Vendredi, le Royaume-Uni avait vu 218,8 heures de soleil en avril, ce qui en fait le deuxième plus ensoleillé jamais enregistré.