Prévisions météorologiques à long terme au Royaume-Uni : avertissement de NEIGE émis alors que les tempêtes frappent la Grande-Bretagne | Météo | Nouvelles

Météo au Royaume-Uni: le Met Office prévoit des «conditions réglées»

Le Met Office a déclaré que le temps neigeux pourrait frapper de grandes parties du pays fin octobre. Les prévisionnistes disent que, “comme octobre tombe en novembre”, il est probable qu’il y aura “un temps neigeux dans les régions plus élevées” du Royaume-Uni.

Un porte-parole du service de prévision a ajouté: «Les zones susceptibles d’être touchées sont les montagnes écossaises ainsi que les terres plus élevées du nord de l’Angleterre et du nord du Pays de Galles.

« Il est peu probable que les zones basses en voient. C’est tout à fait normal à cette période de l’année.

Les prévisions à long terme de Netweather pour la fin octobre indiquaient qu’il y avait des indices que le temps “pourrait devenir plus froid et plus instable pendant cette période”.

On s’attend à ce que la basse pression devienne « plus dominante, ainsi qu’une fréquence plus élevée de vents du nord et du nord-ouest », permettant la possibilité de chutes de neige.

Les dernières prévisions météorologiques d’Express.co.uk (Image: PAMet Office)

Graphique des nuages ​​et des pluies du Met Office pour le samedi 2 octobre après-midi (Image: The Met Office)

Le Met Office, quant à lui, a averti que de fortes pluies, des tempêtes et des vents forts pourraient entraîner des inondations, des perturbations des voyages et des pannes de courant dans certaines parties du Royaume-Uni ce week-end.

Ils ont émis des avertissements météorologiques jaunes pour l’est et le sud de l’Angleterre et le nord-est de l’Écosse, sur l’Aberdeenshire, les Orcades et les Shetland.

La vitesse du vent devrait atteindre 70 mph dans certaines régions, combinée à 30 à 40 mm de pluie.

Un porte-parole a ajouté: “Des rafales de 60 à 70 mph seraient suffisantes pour causer des problèmes, des retards de transport, une courte perte de puissance possible, pourraient être des embruns sur les côtes.

Graphiques des températures du Met Office pour le samedi 2 octobre (Image: The Met Office)

“Certainement pour le nord-est de l’Écosse, les vents sont plus forts, il y a plus de chances que des branches tombent des arbres, si les gens ont des choses dans le jardin, des morceaux seront soufflés, mais pas assez pour causer de réels dommages structurels.

« Il s’agit principalement de perturbations dans les transports.

“Dans le nord-est de l’Écosse, l’inondation de certaines maisons et bâtiments est possible, ainsi que l’inondation de certaines routes et l’inondation de quelques propriétés également dans le sud-est.”

Des vents forts et de fortes pluies sont prévus pour certaines zones côtières samedi, affectant East Anglia, Essex, Kent et la côte sud sur l’île de Wight et aussi loin à l’ouest que Lyme Regis, de 13h à 22h.

Cartes de vitesse du vent du Met Office pour le samedi 2 octobre (Image: The Met Office)

Les rafales devraient atteindre 52 mph sur l’île de Wight, 43 mph à Norwich et 56 mph à Ramsgate.

Le Met Office met en garde contre certains retards dans les services routiers, ferroviaires, aériens et de ferry, les retards pour les véhicules à parois hautes sur les routes et les ponts exposés, les pannes de courant, les hautes vagues et les embruns dans les zones côtières.

Pendant ce temps, de fortes averses sont prévues sur les Orcades et les Shetland de 16 heures samedi à 6 heures du matin dimanche, entraînant des inondations localisées et des perturbations des services de transport.

Des vents forts sont attendus sur le nord de l’Aberdeenshire et jusqu’aux Orcades et aux Shetland de minuit samedi à 15 heures dimanche.

Le temps neigeux pourrait tomber sur un terrain plus élevé, selon le Met Office (Image: PA)

Le Met Office avertit que des inondations dans les entreprises et les maisons sont « probables », ainsi que des retards de transport et une éventuelle perte d’électricité à court terme et d’autres services.

Il est également probable que certaines routes exposées, fronts de mer et communautés côtières soient affectés par les embruns et les grosses vagues.

Dimanche sera plus lumineux pour la plupart du Royaume-Uni avec quelques taches de soleil, bien que de fortes rafales de pluie se poursuivront tout au long de la journée.

Mais le Met Office prédit la possibilité de conditions plus défavorables au début de la semaine prochaine.

Le porte-parole a ajouté: “Certainement pour l’Angleterre et le Pays de Galles, lundi soir et mardi matin, il pourrait y avoir une autre période de temps humide et venteux.”