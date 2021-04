Prévisions météorologiques à long terme au Royaume-Uni: les graphiques deviennent violets alors que les frappes aériennes glaciales dans l’Arctique sont gelées | Météo | Nouvelles

Une grande partie de la Grande-Bretagne devrait profiter d’un soleil radieux cette semaine avec des températures qui grimpent jusqu’à l’adolescence. Cependant, les conditions difficiles sont sur le point d’être de courte durée, car une bande d’air froid devrait engloutir le pays dans un peu plus d’une semaine.

Les cartes de température montrent une vaste zone d’air glacial descendant vers le Royaume-Uni à partir du lundi 26 avril.

Le système par temps froid est en passe d’envoyer des températures en spirale à des creux de -1 ° C dans certaines régions du pays.

Les derniers WXcharts montrent une grande bande d’air froid descendant de l’Arctique au-dessus de l’Écosse aux premières heures du 26 avril.

Des vents forts continueront de pousser le système de haute pression dans une direction sud-est, les cartes de température rendant l’ensemble du Royaume-Uni bleu glacier d’ici le vendredi 30 avril.

Le mercure commencera à chuter aux petites heures du matin le lundi 26 avril, avec des creux de -1 ° C au Pays de Galles, de 0 ° C en Écosse et de seulement 2 ° C à Londres.

Dans l’après-midi, une grande partie du Royaume-Uni devrait rester sèche et lumineuse avec des températures atteignant les adolescents.

Mais les températures devraient encore baisser mardi soir, avec des creux de -2 ° C en Écosse, de -1 ° C dans le sud du Pays de Galles et de seulement 1 ° C dans le sud de l’Angleterre.

Le système par temps froid commencera alors à prendre effet sur les températures diurnes, le mercure ayant du mal à doubler d’ici midi.

Des sommets de seulement 11 ° C sont prévus dans les Midlands, avec seulement 7 ° C plus au nord.

Des épisodes de fortes pluies sont imminents pour le centre et l’ouest du Royaume-Uni le mercredi 26 avril, avant de se dégager vers l’est.

Le régime météorologique devrait se poursuivre jusqu’au reste de la semaine avec des températures extrêmement froides pendant la nuit et le matin.

Selon les prévisions météorologiques à long terme de la BBC à partir du 26 avril, les derniers modèles montrent un système à haute pression au-dessus du Royaume-Uni.

«Si le pic est principalement à l’ouest, nous aurons l’air de l’Atlantique plus froid près de l’Islande, donc les températures auront tendance à être inférieures à la moyenne.

«C’est la perspective que nous préférons, qui prend également en charge les modèles informatiques.

«Si le pic est trop proche de l’Islande au nord-ouest, nous aurons de l’air arctique et les températures seront bien inférieures à la moyenne.»